Raimondo Todaro senza mezzi termini “Purtroppo come sapete …”

Raimondo Todaro in questa estate 2021 è stato parecchio al centro del gossip. Come tutti sappiamo sembra che inaspettatamente abbia dato il suo addio a Ballando con le stelle, la trasmissione che va in onda su Rai 1 da oltre 15 anni e che è condotta da Milly Carlucci.

Ebbene sembra che Raimondo sia stato protagonista di questo programma praticamente da sempre, ma inaspettatamente quest’estate ha dato il suo addio al programma in questione. Ma ci sarebbe dell’altro, ovvero il fatto che Raimondo sia stato accostato ad un altro noto programma della televisione italiana ovvero Amici di Maria De Filippi. Sembrerebbe infatti che il ballerino siciliano abbia ceduto al fascino di Maria diventando un professore di ballo della scuola più ambita d’Italia. Ad oggi non ci sarebbe nulla di ufficiale ed infatti lo stesso nel corso di un’intervista avrebbe detto che al momento non c’è nessuna trattativa economia con Maria. Ma non è finita qui perché Raimondo Todaro sembra che proprio in questi giorni abbia confessato di essere risultato positivo al covid ed ha voluto parlare proprio delle sue condizioni di salute.

Il ballerino siciliano ha contratto il covid

Si era già vociferato da qualche giorno che il noto ballerino avesse preso il covid, ma adesso a rompere il silenzio è stato proprio lui. “Purtroppo come sapete ho avuto il Covid e l’ho preso anche in maniera abbastanza forte perché sono stato parecchio male”. Questo nello specifico quanto confessato dal noto ballerino aggiungendo anche che è stato per questo motivo che in queste settimane è stato assente dai social network. Secondo le parole del ballerino siciliano quindi, non soltanto ha preso il Covid ma è stato anche parecchio male.

Quali sono le sue condizioni di salute ad oggi?

Poi però ovviamente ha tenuto a precisare quelle che sono oggi le sue condizioni di salute per rassicurare tutti i suoi follower che nel frattempo avevamo iniziato a mandargli dei messaggi. Sembrerebbe infatti che ormai sia tutto passato e che Raimondo si stia godendo questi ultimi giorni d’estate. “Adesso per fortuna tutto è passato e mi godo le mie belle vacanze.” Raimondo infatti è guarito dal covid e si è ormai negativizzato e si sta godendo, quindi queste sue vacanze proprio in Sicilia e nello specifico a Domina Zagarella in provincia di Palermo.