J-Ax senza freni “I Maneskin hanno fatto …”

Il 2021 è stato sicuramente l’anno dei Maneskin ovvero il gruppo rock più famoso d’Italia in questo primo periodo. Sappiamo bene che il gruppo ha vinto la scorsa edizione del Festival di Sanremo, vittoria che fi fatto gli ha dato l’accesso all’Eurovision song contest. Ebbene anche in questo caso, il gruppo ha trionfato in Europa vincendo l’edizione 2021.

I Maneskin, un successo strepitoso in questo 2021 doppia vittoria in Italia e in Europa

Il successo di questo gruppo sembra essere ormai alle stelle ed in tanti hanno imparato a conoscere i componenti del gruppo ed anche la loro musica che sembra piaccia davvero tanto. In queste ore però, a parlare dei Maneskin è stato proprio lui il noto rapper italiano J-ax. Quest’ultimo al contrario di tanti artisti, in questa estate 2021 non si è concesso tante vacanze, ma ha sempre lavorato ed infatti è pronto a tornare in campo con una nuova hit che si preannuncia un grande successo. Ebbene sembra proprio che J-ax abbia rilasciato in questi giorni una intervista parlando anche dei Maneskin. Ma cosa ha dichiarato?

J-Ax si esprime sul gruppo e si lascia andare ad una confessione

Sembrerebbe che nel corso dell’intervista J-ax abbia parlato sicuramente della sua carriera e della sua vita professionale, così come del suo nuovo album intitolato Surreale. Poi J-ax si è anche espresso positivamente nei confronti della band in questione. “Hanno fatto arrabbiare i boomer veri, sono troppo contento. Erano quelli che dicevano che i Maneskin non sarebbero andati da nessuna parte“. Questo quanto dichiarato ancora dal noto rapper nel corso dell’intervista rilasciata a Il secolo XIX.

Il noto rapper si schiera con Fedez contro Salmo

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista poi il noto rapper e leader degli Articolo 31 ha voluto esprimere il suo parere su Fedez, il quale come tutti sappiamo in questi giorni si è scagliato contro Salmo. “Sono completamente d’accordo con quello che ha detto Fedez. Chi ha un po’ di senno in testa lo usi. Non è stato chiaro il modo in cui il governo ha regolamentato le capienze, io avevo un sacco di offerte per questa estate ma ho scelto di non fare nulla”. Queste le parole dichiarate ancora da J-Ax. Infine, l’ex leader degli Articolo 31 si è lasciato andare ad uno sfogo dicendo che non ha intenzione di tornare sul palco, almeno per il momento, fino a quando non saremo in sicurezza.