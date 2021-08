Alvaro Vitali senza freni su Lino Banfi “fece fuori Gianfranco D’Angelo perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Come sappiamo, purtroppo, alcuni giorni fa è venuto a mancare Gianfranco D’Angelo uno dei più importanti e amati comici italiani. L’uomo si è spento all’età di 85 anni lo scorso 15 agosto e la notizia ha colto tutti di sorpresa. Oggi a parlare di lui è stato nello specifico Alvaro Vitali, il quale sembra aver fatto tra l’altro una confessione piuttosto scioccante. Ma cosa ha dichiarato il noto attore che tra l’altro ha citato un altro grande della cinematografia italiana Lino Banfi?

Alvaro Vitali, il noto attore su Gianfranco D’Angelo

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che in questi ultimi giorni a parlare di Gianfranco D’Angelo sia stato un noto attore ovvero Alvaro Vitali. Quest’ultimo si sarebbe lasciato andare però ad una confessione piuttosto scioccante.

Rivelazione shock sull’attore comico scomparso lo scorso 15 agosto

“Dal 1975 al 1978 io e Gianfranco abbiamo girato 15 film: una catena di montaggio… Tra gli attori, sicuramente il più determinato a sgomitare ed emergere a tutti i costi era Lino Banfi. Tant’è che D’Angelo fu fatto fuori ed entrò Lino al suo posto accanto a me. Prima eravamo io e Gianfranco il tandem. Se ci rimase male? Molto, lasciò il cinema dicendo: ‘Non mi merita’ per dedicarsi al teatro“. Questo nello specifico quanto dichiarato da Alvaro Vitali, il quale è stato intervistato dal settimanale Oggi, svelando un retroscena davvero incredibile sul noto attore e amico che è venuto a mancare lo scorso 15 agosto.

La carriera di Gianfranco D’Angelo e la sua vita privata, poi la morte

Si dice che prima di entrare a far parte del programma Drive In di Antonio Ricci, Gianfranco facendo anche coppia insieme ad Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo fosse uno degli attori celebri e noti della commedia italiana. Il suo più grande successo lo ebbe negli anni 70, anche se in quel periodo la sua carriera pare fosse fatta di alti e bassi. D’Angelo era sposato con una donna di nome Anna Maria, dalla quale sembra aver avuto due figlie. Queste si chiamano Simona e Daniele anche loro protagoniste del mondo dello spettacolo e del cinema. Sono infatti doppiatrici e attrici. Purtroppo però, aver lottato contro una malattia per poco tempo, lo scorso 15 agosto l’attore si è spento al Policlinico Gemelli di Roma prima di compiere 85 anni.