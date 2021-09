GF Vip, Ursula Bennardo al veleno: “Al GF Vip ci sarà una persona falsissima e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ursula Bennardo, ex corteggiatrice a Uomini e donne sta vivendo una storia d’amore con Sossio Aruta e i due hanno anche avuto una bambina, Bianca.

La loro è una bella storia d’amore e, spesso, entrambi sui social dicono la loro su personaggi televisivi famosi. Oggi a parlare è stata Ursula che non si è risparmiata e ha commentato uno dei personaggi che entrerà nella casa del Grande fratello vip con parole abbastanza pesanti.

Ursula Bennardo parla di un concorrente della casa del Grande fratello vip

Lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata della casa del Grande Fratello Vip che anche quest’anno sarà condotta da Alfonso Signorini.

Ursula Bennardo ha deciso di dire la sua su una concorrente e su Instagram ha scritto: “Ci sarà una persona falsissima e costruita”.

E poi ha anche aggiunto: “Per me è inadeguata”.

Ursula Bennardo risponde alle domande dei suoi fan

Ursula Bennardo, in prossimità dell’inizio del programma, ha risposto ad alcune domande che le hanno posto i suoi fan e qualcuno le ha chiesto qualcosa proprio sul Grande fratello vip e sui concorrenti della casa.

E quando alla compagna di Sossio Aruta è stato chiesto: “Cosa pensi del Grande Fratello che inizierà?” lei ha riposto così: “Ci sarà una persona per me inadeguata. Ma non vi dico di più”.

Invece, del programma ha detto: “E’ fantastico. E’ un programma che adoro”.

I fan a questo punto hanno avuto il dubbio di chi parlasse la Bennardo, di Soleil Sorge o di Sophie Codegoni perché entrambe hanno partecipato, come lei, a Uomini e donne e, dunque, le conosce abbastanza bene entrambe. Ursula Bennardo, recentemente, ha anche parlato dei ritocchi estetici a cui si è sottoposta Gemma Galgani e ha detto: “Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico! Sogna un principe azzurro giovane e bello come Giorgio”.

Qualche giorno fa sui social il compagno di Ursula Bennardo, Sossio Aruta aveva scritto così: “Provo sempre a far distrarre il mio amore Ursula a farla rilassare perché al contrario di quanto qualcuno possa pensare, occuparsi di 6 persone casa lavoro ecc ecc È TROPPO STRESSANTE e lei è un vulcano ,è sempre tutto perfetto, pulito ordinato pronto !!”. Per me è una donna rara ma vorrei poterla vivere di più soli soletti … Neanche in vacanza riusciamo a trascorrere qualche ora in pace”.