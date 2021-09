Manila Nazzaro una furia contro Caterina Balivo: ‘Mi sta antipatica e mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manila Nazzaro, ex Miss Italia si è espressa con parole molto taglienti nei confronti di Caterina Balivo dicendo della conduttrice napoletana che a lei sta molto antipatica.

La Nazzaro conosce bene la Balivo perché entrambe hanno concorso a Miss Italia nella stessa edizione, quella del 1999.

Manila Nazzaro, che ha 43 anni,tra qualche giorno entrerà nella casa del Grande fratello vip e non ha esitato affatto a dire che, come sua coinquilina, non vorrebbe mai Caterina Balivo. Vediamo cosa ha detto.

Manila Nazzaro contro Caterina Balivo

Manila Nazzaro, sui social, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower e ha iniziato così: “Chi non vorrei mai trovare dentro casa? Caterina Balivo”.

E poi ha aggiunto: “Eh vabbè, simpatie e antipatie ci sono…”.

Non è la prima volta che la Nazzaro parla in questi termini della Balivo, infatti, già al Corriere Adriatico aveva detto: “Durante il concorso non abbiamo mai legato. Ricordo le nostre aspirazioni: io che sognavo di diventare una conduttrice tv mentre lei voleva fare la giornalista. In verità sono più amica di Elisa Isoardi, che due anni dopo è arrivata seconda. Io presentavo il dopo concorso e ci siamo conosciute lì”.

E, ancora: “Abbiamo avuto due carriere diverse. Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata”.

Manila Nazzaro si è separata momentaneamente dal compagno per entrare nella casa del Grande fratello vip

Manila Nazzaro si è dovuta separare, momentaneamente, dal compagno Lorenzo Amoruso, per entrare nella casa del Grande fratello vip.

E lui, sui social, ha scritto così: “Oggi mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà, concorrente ufficiale GF Vip 2021, per il protocollo anti Covid”.

E poi ha aggiunto: “E nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire”.

E la Nazzaro gli ha subito risposto: “Amore mio, mi mancherai e mi mancherete. Ma ho voi sempre con me. Ti amo”.

La Nazzaro, infatti, ha dovuto lasciare sia il compagno che i figli che ha avuto dal suo matrimonio con Francesco Cozza, Francesco Pio e Nicolas.