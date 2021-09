Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli attacca Amedeo Goria in diretta e poi Alfonso Signorini …

0 SHARES Condividi Tweet

In questa edizione de Il grande fratello vip sta facendo molto parlare il giornalista sportivo Amedeo Goria con la sua condotta a tratti discutibile. Ieri in puntata ad attaccarlo è stata una delle due opinioniste Sonia Bruganelli. Vediamo cosa gli ha detto e come lui ha reagito.

La compagna di Amedeo Goria difende il giornalista

La compagna di Amedeo Goria, Vera Miales ha difeso a spada tratta l’ex marito di Maria Teresa Ruta dall’accusa di spingersi troppo oltre con i suoi atteggiamenti come quando si è tolto le mutande stando nel letto con Ainett Stephens. La Miales ha detto contro la Stephens: “Lei si dovrebbe vergognare perché sta usando una persona di 67 anni pur di restare in gioco”.

E poi ha aggiunto: “se mi inc** devono blindare la casa perché io sfondo il muro per entrare là dentro. Sto passando per quella cornuta e felice. Ma non sono così, non sono la bella addormentata. Ainett Stephens si deve vergognare perché sta usando una persona di 67 anni, pur di restare in gioco. Inoltre, la casa è di tutti, se Amedeo vuole allenarsi in mutande come fa Samy Youssef può farlo. Lo stanno discriminando perché ha una certa età ed è diversamente bello, mettiamola così”.

E sulla storia del cambio della biancheria intima ha detto: “Lui, in realtà, si è cambiato mentre Ainett era girata dall’altra parte. Di certo ha sbagliato, penso che lì dentro ci si dimentichi di avere le telecamere puntate addosso. Avrebbe dovuto alzarsi e andare in bagno…ma partiamo sempre dal presupposto che è un uomo di 67 anni. Anziché spostarsi avrà pensato: ‘Faccio veloce, magari non mi vedono’. La gente ormai lo vede come un pervertito, ma lui non l’ha fatto con lo scopo di farsi toccare o vedere. È stato ingenuo, non ci ha pensato. Fa anche tanti gesti carini per tutti, ma nessuno ci fa caso”. E, ancora: “Ha provocato Amedeo chiedendogli di farle un massaggio, dicendo di volere da lui l’esclusiva, con sorrisi, sguardi e parole. Lui ci casca perché pensa di piacerle. Non voglio difenderlo perché io sono inca*** con entrambi, ma lei ha capito come funziona il gioco e cerca un modo per durare il più possibile“.

Sonia Bruganelli attacca Amedeo Goria

Ieri, in puntata Sonia Bruganelli ha criticato Amedeo Goria e gli ha detto che sbaglia con Ainett Stephens.

Ainett, nei giorni precedenti, aveva detto a Goria: “Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così per gioco e va bene” .

E poi: “Io al gioco ci sto, non è che è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata”.

E su questo la Bruganelli ha detto: “Amedeo, vedo le vostre giornate e ti ho sentito parlare di Fontana, quello però che dico è che è uscito fuori che forse questo modo di scherzare ha creato un imbarazzo in Ainett che, parlando con Manila, si è sfogata. Dico solo che è un peccato perché un uomo come te, un giornalista di una certa età ed acculturato, venga descritto come uno che ci prova con Ainett che magari ha quell’imbarazzo per dirti di smetterla. Ridiamo e scherziamo ed è tutto meraviglioso, ma non siamo dei visionari: quello che abbiamo visto è stato un fastidio che Ainett ha provato, l’imbarazzo da parte di Ainett c’è stato, lo ha detto anche a Miriana. Io sto parlando per quello che vedono le persone al di fuori”.

E Alfonso Signorini ha aggiunto: “Per concludere ribadiamo: la seduzione è un gioco meraviglioso ma deve fare i conti con il rispetto, lo dico perché Ainett se n’è lamentata. Hai questa sensibilità, dimostrala“.