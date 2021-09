Detto Fatto, Bianca Guaccero alla sua ospite Violante Placido: “Stai mentendo”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è ritornata al timone della sua trasmissione del primo pomeriggio ”Detto fatto” e ieri, ospite da lei, è andata la bravissima attrice Violante Placido a cui ha fatto una bella intervista.

Bianca Guaccero a Violante Placido” Stai mentendo”

Violante Placido ha recitato nella fiction Fino all’ultimo battito insieme proprio alla padrona di casa, Bianca Guaccero. Le due si sono intrattenute in una intervista che, più che altro, sembrava una chiacchiera tra amiche e la Guaccero ha chiesto alla Violante se lei sia più sportiva o elegante. Violante Placido le ha risposto di essere una abbastanza sportiva ma Bianca Guaccero l’ha subito interrotta smentendola e dicendo piuttosto: “Non è vero stai mentendo! Sul set eri sempre elegantissima e chic quindi il tuo concetto di sportivo è da capire.”

E la Placido le ha risposto che le piace essere sportiva me sempre molto curata e con un occhio alla moda.

Violante Placido su Bianca Guaccero: “Nella fiction ha attinto dal suo lato dark”

Poi è stata la Violante a sbilanciarsi sulla Guaccero e ha rivelato qualcosa sul personaggio, Rosa, che la padrona di casa di Detto fatto impersonava nella fiction Fino all’ultimo battito e ha detto: “Bianca nella fiction è una vera dark lady è sicuramente ha attinto al suo lato dark.”

Poi è intervenuto Jonathan che ha chiesto alla Placido se la Guaccero ha avuto dei flirt sul set e la Placido ha risposto: “Non lo so perché ci incrociavamo poco.” E la Guaccero, scherzando ha commentato così la risposta della Placido: “Grazie per questa tua omertà”.

Violante Placido ha poi parlato del suo personaggio nella fiction e ha detto: “Elena ha vissuto una serie di difficoltà … Elena è una donna limpida e romantica che crede nella famiglia molto propensa ad aiutare gli altri che però ha già vissuto una serie di difficoltà.” Ma poi la Guaccero ha dovuto interrompere un’altra intervista che stava facendo e ha detto: “Scusate sento un rumore molto forte in studio”. E poi “Ah è all’esterno scusate è il bello della diretta”.

Invece durante l’intervista alla Placido, la Guaccero quando ha visto che stava andando in onda una clip sbagliata ha detto: “Ho chiesto il video dalle teche, scusatemi non era questo il video. Lo abbiamo quello delle teche o no ragazzi datemi un cenno?!”.

Invece quando poi la Guaccero ha parlato di Sophia Loren che ieri ha compiuto gli anni ha detto: “La sua caratteristica è che nonostante sia bellissima è anche molto amata dalle donne che di solito per le donne belle provano gelosie”.