Domani è un altro giorno, Simone Montedoro “Flavio Insinna mi ha …” Serena Bortone a bocca aperta

Il noto attore e attualmente concorrente di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti è stato nei giorni scorsi ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il noto attore si è concesso quindi una intervista piuttosto importante e pare che abbia parlato sicuramente del suo lavoro, ma anche della sua vita privata.

Simone Montedoro ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno

Ricordiamo che Montedoro è stato uno dei protagonisti principali della serie Don Matteo, dove per tanti anni ha rivestito il ruolo del Capitano Tommasi. Proprio riguardo questa fiction che per tanto tempo ha avuto come protagonista Terence Hill e Nino Frassica, Simone Montedoro ha voluto rilasciare delle importanti dichiarazioni. Nello specifico, Simone Montedoro ha svelato un retroscena molto importante che riguardano proprio Flavio Insinna che anche lui ha preso parte alla serie ed ha interpretato il capitano Anceschi. “È stato lui a segnalarmi a Nino Frassica, a Terence Hill ed ai casting e l’ha fatto con il cuore perché mi aveva visto a teatro e gli ero piaciuto”. Questo ancora quanto dichiarato da Serena Bortone.

L’attore svela importanti retroscena su Don Matteo e Oggi è un altro giorno

Nel corso dell’intervista che Simone ha rilasciato a Oggi è un altro giorno, Simone pare che abbia inevitabilmente parlato anche della sua esperienza a Tale e quale show, dove ha interpretato già diversi personaggi. Nello specifico pare che l’esibizione in cui ha imitato Franco Califano gli abbia fatto conquistare il secondo posto in classifica. Ha anche interpretato i panni di Adriano Celentano e questa ha fatto tanto commuovere Loretta Goggi che ha voluto in questa circostanza condividere con il conduttore e tutti i telespettatori un ricordo molto importante. Tornando a Simone, quest’ultimo parlano del cast di Tale e quale show avrebbe detto “Siamo un gruppo fantastico, il nostro capitano è Alba Parietti, nel senso che coordina, ma non c’è rivalità né competizione”.

Lo strano sogno di Montedoro

L’attore però, nel corso della chiacchierata fatta nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, pare che abbia anche voluto raccontare un sogno molto particolare e per certi versi curioso. “Ho sognato che conducevamo un programma insieme in una specie di Arena-Teatro, chissà forse faremo un lavoro insieme”.