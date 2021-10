Maurizio Costanzo diretto su Tommaso Zorzi “Lui non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi non è soltanto un noto influenzar, ma è diventato un noto personaggio televisivo. Dopo aver letteralmente sbancato sui social network e nello specifico su Instagram, dove in questi anni è riuscito ad avere un grande seguito, con la sua partecipazione al Grande Fratello vip, Tommaso ha aumentato la sua fama.

Tommaso Zorzi, l’influencer più amato degli ultimi tempi

Non è di certo una novità il fatto che Tommaso sia particolarmente amato, soprattutto dai più giovani. Ad ogni modo però, il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello vip sembra che abbia trovato dei consensi anche tra i grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Una tra tutti, Maurizio Costanzo il quale già nei mesi passati aveva esaltato Tommaso Zorzi e aveva riservato per lui delle parole piuttosto importanti. Ad ogni modo, il marito di Maria De Filippi è tornato a parlare di Tommaso e lo ha fatto proprio in questi giorni.

Maurizio Costanzo elogia Tommaso Zorzi e spende per lui delle bellissime parole

Durante l’appuntamento di tz101 a Radio 101 è intervenuto proprio Tommaso Zorzi, il quale sembra abbia commentato il ritorno di Linda Evangelista. Per chi non lo sapesse, quest’ultima è una famosa top model che negli anni 90 si è sottoposta ad un trattamento di chirurgia estetica e purtroppo da questo sarebbe uscita completamente sfigurata, tanto che ha dovuto ritirarsi e non apparire più in pubblico. Sarebbe intervenuto Maurizio Costanzo il quale parlando proprio con Tommaso Zorzi, in riferimento al lavoro basato proprio sull’estetica, sembra abbia voluto esaltare il vincitore riservandogli delle parole piuttosto importanti. “Tommaso Zorzi è una persona intelligente e a 60 anni sarà ancora così, non fa uso di chirurgia”. Queste le parole di Maurizio Costanzo.

Nuovi impegni e programmi per Tommaso, protagonista di Drag Race

Tommaso ha raccontato a TZ 101 di star tornando a Milano ed aveva raccontato recentemente su Instagram di essere impegnato con un nuovo format su Discovery, ovvero quello intitolato Drag Race.“Drag Race è il programma più difficile che mai farò”. Questo ancora quanto dichiarato dall’ex vincitore del Grande fratello vip, spiegando di avere comunque delle responsabilità. Il nuovo programma proviene dall’America, dove ha avuto tra l’altro un grande successo. In questo programma, si esibiranno delle drag queen proprio come avviene in un talent e verranno giudicate da una giuria dove appunto c’è Tommaso insieme a Sara Francini, e poi la drag queen Priscilla.