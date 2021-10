Detto Fatto, Bianca Guaccero fuori di sè “Mi confondo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una volta ripartita la programmazione dei canali Rai sono iniziati tutti i programmi televisivi, molti dei quali andati in onda tua negli anni passati. Nelle scorse settimane è tornato così Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, la conduttrice che pare sia riuscita in tutti questi anni a catturare l’attenzione e soprattutto l’affetto di milioni di telespettatori che la seguono sempre con costanza. Nella puntata precedente, la conduttrice è apparsa piuttosto infastidita e lo ha fatto intendere dalle parole pronunciate a fine puntata? Di cosa si tratta?

Detto Fatto, la conduttrice Bianca Guaccero appare spazientita

Ad ogni modo però, così come è accaduto lo scorso anno, pare che anche in questa edizione il programma sia stato sottoposto a continui cambi di orario che avvengono con frequenza. Nella puntata andata in onda nella giornata di ieri martedì 5 ottobre, pare che proprio per questo motivo la conduttrice sia apparsa piuttosto infastidita nel dover ogni giorno cambiare e dare un appuntamento differente ai propri telespettatori per l’indomani. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la conduttrice?

Le parole della conduttrice a fine puntata “Scusatemi…ogni tanto mi confondo”

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il programma Detto fatto condotto da Bianca Guaccero è frequentemente sottoposto a cambi di orario. Questo sembra che abbia fatto spazientire la stessa Bianca che nel corso della puntata andata in onda ieri martedì 5 ottobre, nel dare l’appuntamento ai suoi telespettatori per la puntata successiva, ha fatto intendere di essere davvero piuttosto infastidita. “Ragazzi scusatemi è sempre complicato anche per noi e io ogni tanto mi confondo. Allora oggi diamo la linea al ciclismo alla 16:15 mentre domani ci vediamo alle 16:00.” Queste le parole di Bianca che ha pronunciato a conclusione della puntata. Sostanzialmente quindi nella giornata di oggi, mercoledì 6 ottobre, Detto Fatto è andato in onda un’ora dopo rispetto a quella consueta, ovvero alle ore 16.00.

La gaffe in diretta tv di Bianca

Ad ogni modo sembra che nelle scorse puntate la conduttrice abbia avuto in studio delle ospiti davvero speciali, ovvero Simona Ventura e Paola Perego. Pare che la conduttrice parlando sia dell’una che dell’altra le avesse definite delle “splendide nonne”. In realtà però, soltanto Paola Perego è diventata nonna, mentre Simona Ventura ancora no. Si è parlato quindi di una gaffe che Bianca avrebbe fatto in diretta tv e nel corso proprio della puntata andata in onda ieri martedì 5 ottobre, la conduttrice ha voluto fare una precisazione al riguardo. “Alcuni blog hanno scritto che io ho fatto una gaffe riferendomi ad entrambe come nonne come se fosse un’offesa invece no è bellissimo essere nonna”. Queste le parole da lei dichiarate. E voi cosa ne pensate? Bianca ha commesso o no la gaffe?