Le Iene, Nicola Savino annuncia tante presenze femminili ma poi dice “Rivorrei Alessia Marcuzzi …”

Nella serata di ieri martedì 5 ottobre 2021 è tornato l’appuntamento con il noto programma di Italia 1, ovvero Le Iene. Questa edizione sarà sicuramente diversa rispetto alle altre perché non ci sarà una delle conduttrici più amate di sempre, ovvero Alessia Marcuzzi. Come sappiamo, quest’ultima ha deciso di lasciare Mediaset e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio nel corso di questa estate 2021. Ad ogni modo, i suoi colleghi e anche lo stesso Davide Parenti hanno voluto ricordare Alessia e pare che abbiano speso delle belle parole nei suoi confronti. Al timone della trasmissione c’è sempre Nicola Savino, il quale puntata dopo puntata sarà affiancato da 10 conduttrici diverse. Questa notizia era arrivata già alcuni giorni fa ed è stata confermata proprio dallo stesso Savino nel corso di una intervista che ha rilasciato a TV Sorrisi e Canzoni. Ma chi saranno, quindi le conduttrici de Le iene?

Le Iene, tutti rimpiangono Alessia Marcuzzi

Insomma, questa edizione 2021-2022 del programma sarà sicuramente ricca di tante novità. Una cosa è certa, ovvero il fatto che di certo come presenze fisse puntata dopo puntata ci saranno Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Poi invece puntata dopo puntata ci saranno delle conduttrici che non saranno sempre le stesse. Nel corso di un’intervista pare che Savino abbia fatto il nome delle varie conduttrici che si alterneranno in queste puntate della nuova edizione del programma di Italia 1.

Tante novità per questa edizione, 10 conduttrici diverse

Il conduttore nello specifico ha confessato di conoscere tutte le donne che prenderanno parte alle puntate, ma si è focalizzato su Elena Santarelli, con la quale pare che abbia maggiore confidenza. Poi ha fatto anche il nome di Michela Giraud, con la quale sembra che abbia già lavorato in passato. Ad ogni modo, Savino ha detto di essere piuttosto incuriosito da Ornella Vanoni per la quale pare che abbia un debole di cui non ha mai fatto mistero, anche in passato. Per le altre puntate, ci saranno anche Federica Pellegrini e Paola Enogu e parlando delle due sportive, ha confessato di non essere molto ferrato né di pallavolo né tantomeno di nuoto.

Le parole di Savino su Alessia Marcuzzi

“Dovrò fare dei salti per farmi sentire dalla Egonu”, ha dichiarato Savino facendo ironia sull’altezza della sportiva. Poi sarà la volta di Madame. Nel corso dell’intervista, inevitabilmente poi si è parlato di Alessia Marcuzzi. Nello specifico, Savino al termine dell’intervista avrebbe fatto il nome dell’undicesima conduttrice e si tratterebbe proprio di Alessia Marcuzzi. “Alessia Marcuzzi. Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio”. Questo quanto dichiarato dal conduttore, pensiero condiviso da Davide Parenti.