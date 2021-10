Patrizia Mirigliani una furia contro Manila Nazzaro “La corona …” e Lorenzo Amoruso le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

I concorrenti della casa del Grande fratello vip, come accade ogni anno, fuori la casa hanno chi li supporta e chi, invece, li critica ferocemente per atteggiamenti, parole e comportamenti che possono non piacere, a volte anche tanto. In queste ore a essere presa di mira è Manila Nazzaro e chi la sta criticando è Patrizia Mirigliani. Vediamo cosa è accaduto.

Patrizia Mirigliani attacca Manila Nazzaro, ex Miss Italia

Patrizia Mirigliani è la mamma di Nicola Pisu e qualche ora fa ha preso una posizione forte contro Manila Nazzaro dopo che quest’ultima ha detto qualcosa che alla Mirigliani ha dato molto fastidio.

E’ accaduto che Alfonso Signorini, in puntata ha detto che Manila ha detto a Soleil qualcosa su Nicola Pisu e cioè di non stare sempre con lui ma, piuttosto, di trovarsi qualcun altro a cui appoggiarsi all’interno della casa.

Manila ha detto così a Soleil: “ Sei sempre buttata lì, avendo come referente Nicola. Che non sa manco perché sta qua. Hai me, hai Jo Squillo. E avrai anche tutte le altre. Te lo posso assicurare io. Mi credi? Nicola è una brava persona, certo. Però per te non può essere un punto di riferimento qua dentro. Perché è un uomo, innanzitutto. Perché ha un carattere particolare, è molto chiuso. A volte non si rende conto di quello che gli succede attorno. E’ la verità. Lo conosco benissimo Nicola. E’ una persona eccezionale. Io so la famiglia di Nicola. Conosco tutto, tu capisci quanto sono affezionata a quel ragazzo. Però devo essere onesta anche nei suoi confronti. Non è che puoi dire “Ah, è un ragazzo fantastico“. Ha dei limiti anche lui”.

Patrizia Mirigliani non ha affatto preso bene questa notizia data da Signorini e sui social, e in particolare su Twitter ha postato una gif con la foto di Manila quando in qualità di Miss Italia aveva sul capo la corona che le stava cadendo e ha scritto: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie Miss ogni tanto si sposta la corona”.

Le due donne che si conoscono da molto tempo sono sempre state amiche e la Nazzaro aveva detto, appena entrata nella casa che sarebbe stata molto vicina a Nicola.

La reazione di Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro ha subito risposto, sempre sui social, così alla Mirigliani: “Che peccato che… certa gente non comprenda bene neanche la propria stessa lingua madre”.