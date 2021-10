Tale e Quale show, Panariello a Carlo Conti “Carlo, questa cosa dobbiamo chiarirla …”, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Tale e quale show, l’amatissimo programma di Carlo Conti che, nonostante arrivato alla 11esima edizione entusiasma sempre tantissimo il pubblico a casa che segue la trasmissione, si diverte e commenta molto sul web.

Cristiano Malgioglio, come al solito parole di fuoco contro Alba Parietti

Ieri, ad esibirsi sul palco di Tale e quale show i concorrenti che hanno provato, come al solito, al dare il meglio di loro. E se qualcuno ha ricevuto tanti apprezzamenti, altri sono stati massacrati dalla giuria.

Quando è toccato il turno di Alba Parietti che si è esibita come Guesch Patti, cantando ‘Etienne’, e che prima dell’esibizione aveva detto che quella canzone era il suo cavallo di battaglia, Cristiano Malgioglio, stroncandola, ha commentato così: “Madre mia non so da che parte iniziare, dici che questo è il tuo cavallo di battaglia ma mi fa tenerezza il cavallo, tesoro hai perso la tua battaglia”.

E poi ha anche aggiunto: “Eri un ghiacciolo alla menta, così fredda. Come se tu avessi un demone, a un certo punto, ma c’è un esorcista? L’altra volta ti ho detto che saresti andata all’inferno, lì ho molti amici ma non ti vogliono”.

Botta e risposta tra Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello sull’esibizione dei Pierpaolo Petrelli

Poi è toccato esibirsi Pierpaolo Petrelli per il quale Cristiano Malgioglio pare avere un debole.

Petrelli ha cantato, in dialetto napoletano ‘Cos Cos Cos’, del rapper Clementino.

Dopo l’esibizione, tutta la giuria ha avuto parole di apprezzamento per Petrelli: Pannariello gli ha detto: “Hai fatto un lavoro pazzesco. Bene” e Loretta Goggi ha apprezzati dicendo: “Complimenti, sei andato a tempo. Padrone della scena, questo ragazzo si farà”.

Poi è stata la volta di Malgioglio che ha detto: “Mi è piaciuto molto, più interessante di Clementino”.

A quel punto si è intromesso Panariello che, volendo prendere in giro simpaticamente, Cristiano Malgioglio, ha detto a Carlo Conti: “Carlo, questa cosa dobbiamo chiarirla. Se Pretelli stasera faceva Carmen Miranda, tu Cristiano dicevi che era perfetto” e Malgioglio gli ha risposto così “Io sono molto sincero” ma Panariello non ha considerato le parole di Cristiano Malgioglio ma ha continuato ad andare dritto per la sua strada e ha concluso: “Ti conosco mascherina”.

Il programma regala sempre attimi di grande spensieratezza uniti al garbo di Carlo Conti e ad uno spettacolo ricco di bella musica bei balletti.