Anna Tatangelo nella bufera per Scene da un matrimonio e lei: “L’importante è non …”

Anna Tatangelo, da qualche giorno, si è lanciata in una nuova avventura completamente diversa dal ciò che fa da quando era adolescente, cantare, infatti la domenica conduce un programma, Scene da un Matrimonio che ha preso il posto di Pomeriggio 5 condotto fino all’anno scorso da Barbara d’Urso.

Anna Tatangelo criticata per Scene da un matrimonio

Anna Tatangelo ha preso il posto di Barbara D’Urso la domenica pomeriggio e in tanti, alla notizia, avevano un po’ storto il naso perché la Tatangelo, bravissima cantante non ha mai condotto alcuna trasmissione e sembrava poco adatta ad un ruolo da ricoprire la domenica pomeriggio.

Anna Tatangelo ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv dove ha detto cosa ne pensa degli attacchi che ha avuto e soprattutto perché l’hanno definita “vecchia”: “Non mi sento di replicare nulla. In questi venti anni dal mio primo Festival di Sanremo le critiche hanno fatto parte del gioco. L’importante però nella vita è non passare inosservati. E’ sempre un bene che se ne parli”.

Poi la Tatangelo ha anche detto cosa ne pensa di un’eventuale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo non solo come cantante ma anche, eventualmente, nel ruolo di conduttrice: “Sarebbe una soddisfazione enorme. Non mi è mai arrivata una proposta ufficiale come co-conduttrice anche se da qualche anno gira il mio nome”.

Anche se la Tatangelo è stata molto criticata, il programma, al contrario, sta registrando buoni ascolti e lei ha commentato così: “Non me lo sarei mai aspettata. Ciò che mi interessava di più era di arrivare con una trasmissione familiare che raccontasse in modo genuino delle emozioni e sentimenti che si danno a volte per scontati”. E poi ha anche spiegato come vive il ruolo di conduttrice soprattutto in un programma che tocca così da vicino i sentimenti: “Mettersi nei panni dell’intervistatrice è difficile perché devi dimostrare di saper ascoltare”.

La Tatangelo, che è mamma di un bambino Andrea avuto dalla sua lunga relazione con il cantante napoletano Gigi D’Alessio, ha dichiarato: “Mi sono emozionata spesso soprattutto la sera prima delle nozze quando incontravo gli sposi. Paradossalmente mi sono più emozionata a vedere la madre accompagnare all’altare lo sposo che non il padre con la sposa. Essendo mamma, la vivo in modo diverso”.

Anna Tatangelo ha tenuto anche a precisare che lei non ha preso il posto di Barbara D’Urso perchè si tratta di due trasmissioni completamente diverse.