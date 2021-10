Antonella Mosetti al veleno contro Caterina Balivo: “Ciò che lei ha detto di me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Mosetti, ex compagna di Aldo Montano e mamma di Asia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in occasione della quale si è molto raccontata. Vediamo cosa ha detto.

Antonella Mosetti: “Io e Aldo Montano abbiamo perso due figli”

Antonella Mosetti è stata a lungo la compagna di Aldo Montano, il campione di scherma che oggi, dalla sua nuova relazione, ha avuto due figli, Olympia e Mario.

Antonella Mosetti, che ha 46 anni, si sente ormai “donna risolta” ed è single, ha dichiarato: “non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene”.

La Mosetti ha poi parlato della sua storia d’amore più importante, quella con Aldo Montano e ha detto: “Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?”.

E poi: “Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare. Provai in tutti i modi ad andargli incontro, ma invano. Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso“.

A Montano la Mosetti riconosce grandi meriti: “Ha conosciuto mia figlia dai 9 ai 16 anni. Ha cresciuto con me una bambina senza essere né il padre, né padre. Ne ha passate di ogni. Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo”.

E poi di loro due svela: “Abbiamo perso due figli. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare”.

E poi dice cosa prova per lui oggi: “Lo amo come tutte le persone con le quali ho vissuto qualcosa di speciale. Desiderava dei figli e l’idea di saperlo padre mi rende felicissima“.

E poi ha continuato a raccontare: “Ho rischiato la setticemia, pensavo di morire … Il periodo privato più buio della mia vita tanto che poco dopo sono entrata nel tunnel della depressione. Se ne sono uscita è solo grazie ad Asia”.

Antonella Mosetti lancia una frecciata la veleno a Caterina Balivo

E poi la Mosetti ha anche raccontato del lavoro: “Quando venni fatta fuori da Raiuno. Lavoravo con Giletti e Malgioglio, avrò avuto 27 anni. Il direttore era Fabrizio Del Noce e al mio posto arrivò Caterina Balivo. Niente di nuovo per chi fa questo mestiere, ma la delusione fu tanta”. E poi ha lanciato una frecciata al veleno nei confronti di Caterina Balivo dicendo che a ferirla sono state: “ … soprattutto le varie dichiarazioni di Caterina nei miei confronti“.

Infatti, anche la Balivo tempo fa ammise: “Dovevo ballare e cantare, cose che non so fare. Avevo vicino una ballerina professionista che mi faceva sbagliare i passi. Ho chiesto al coreografo, Franco Miseria, di allontanarla“.