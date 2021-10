Maurizio Costanzo duro attacco a Giancarlo Magalli: “Si occupi di fare solo il conduttore …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono anni che Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno litigato e i motivi della loro lite, che è finita in Tribunale, sono noti a tutti. Nonostante la vicenda sia stata affrontata “in tutte le salse”, si continua a non parlare d’altro ogni volta che l’uno o l’altra vengono intervistati per altri motivi. Il pubblico da casa inizia un po’ a stancarsi di questa vicenda “trita e ritrita” che è venuta fuori ultimante anche per la foto che Sonia Bruganelli si è scattata insieme a Magalli sembrerebbe per fare un dispetto ad Adriana Volpe. Maurizio Costanzo, che cura una rubrica sul settimanale Nuovo, ha affrontato questa vicenda e ha detto la sua. Vediamo quali sono state le sue parole.

Giancarlo Magalli conferma che la lite tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ha stancato

Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo, cura una rubrica televisiva, per tramite della quale ascolta le domande che gli vengono poste dai telespettatori su programmi televisivi e su personaggi pubblici e lui, in modo sempre molto schietto, dice la sua. Qualche giorno fa una lettrice ha espresso la propria opinione sulla vicenda della lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sottolineando quanto questa questione abbia ormai stancato visto che se ne parla da tantissimo tempo e Maurizio Costanzo ha avvalorato le parole della lettrice e ha scritto così: “La storia della perenne lite con Adriana Volpe ha stancato. Basta polemiche, deve tornare a fare il conduttore! Paola Perego e Simona Ventura cambino argomento, se credono”

Infatti, ultimamente Magalli, andando ospite nel programma di Simona Ventura e Paola Perego, Citofonare Rai 2, è stato stuzzicato sempre sullo stesso argomento.

Giancarlo Magalli a Verissimo ha sbugiardato Sonia Bruganelli

Dopo la foto postata dalla Bruganelli che Adriana Volpe aveva commentato così: “Dio li fa e poi li accoppia…”, la Bruganelli, intervistata sull’argomento, aveva sostenuto: “Non l’abbiamo neanche nominata. Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue”. Ma poi un utente che casualmente era lì presente nello stesso ristorante aveva sostenuto svelando direttamente la sua versione ad Adriana Volpe: “Si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe poi prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce‘”.

Successivamente, Magalli intervistato da Silvia Toffanin aveva avvalorato la tesi sostenuta da quella lettrice e aveva detto che la Bruganelli aveva voluto fare la foto insieme a lui proprio per prendere in giro la Volpe.