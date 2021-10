Ballando con le stelle, Alberto Matano fuori di sè con Alessandra Mussolini “Non facciamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, sabato 23 ottobre 2021, una nuova puntata di Ballando con le stelle ovvero il celebre programma televisivo di Rai 1 condotto dall’amatissima Milly Carlucci. Oltre a tanto divertimento ecco che questa seconda puntata della trasmissione è stata caratterizzata anche da alcuni momenti di forte tensione a causa di una frase pronunciata da Alessandra Mussolini che ha fatto molto arrabbiare Alberto Matano. Ma, cos’è successo nello specifico?

Alberto Matano si arrabbia a Ballando con le stelle

Alberto Matano è un famoso giornalista e conduttore televisivo italiano molto apprezzato dai telespettatori oltre che per la bravura e professionalità anche per la sua delicatezza e compostezza, caratteristiche che lo contraddistinguono. Nonostante il presentatore sia sempre abbastanza pacato ecco che vi è stato un momento in cui a causa di una frase pronunciata da Alessandra Mussolini è arrivato al punto di arrabbiarsi molto. La polemica ha coinvolto nello specifico la coppia composta da Anastasia Kuzmina e Federico Lauri, particolarmente noto al pubblico come Federico Fashion Style. La Mussolini ha accusato la giuria di Ballando con le stelle di avere dei pregiudizi nei confronti di Federico Lauri per quello che è il suo lavoro nella vita ovvero il parrucchiere. L’opinionista li ha quindi accusati di trattare il concorrente mostrando un atteggiamento piuttosto snob nei suoi confronti, e proprio queste parole non sono assolutamente piaciute a Matano che non ha perso tempo nel replicare.

Le parole di Alberto Matano

“Vi prego non facciamo…dobbiamo rimanere ancorati alla realtà non diciamo che c’è un pregiudizio per categorie che hanno sofferto durante il Covid perché non è accettabile”. Queste nello specifico le parole espresse da Alberto Matano in seguito alla pesante accusa rivolta a lui e agli altri giudici di Ballando con le stelle da parte di Alessandra Mussolini. Il noto presentatore Rai ha poi voluto precisare “C’è il massimo rispetto per tutte le categorie a maggior ragione con chi ha sofferto”.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Ma, le parole espresse da Alessandra Mussolini oltre a provocare la forte reazione di Alberto Matano hanno molto infastidito anche Selvaggia Lucarelli. La donna, conosciuta dal pubblico anche per la schiettezza utilizzata nell’esprimere i suoi pensieri, ha subito replicato alle parole dell’opinionista di Ballando con le stelle affermando “Mettiamo i punti sulle ‘i’ lui è un imprenditore ed è offensivo chiamarlo parrucchiere, pregiudizio su qualcuno che fa un lavoro umile? Lui ha più soldi di me.”