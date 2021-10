Tu si que vales, Sabrina Ferilli seriamente infuriata, tensione in studio

0 SHARES Condividi Tweet

E’ stata una puntata molto particolare quella di Tu si que vales trasmessa nella serata di ieri, sabato 23 ottobre. Tanti sono stati i momenti divertenti e commuoventi ma non sono neanche mancate le preoccupazioni. Durante un gioco infatti i giudici sono caduti a terra rischiando di farsi molto male. E proprio a seguito di tale caduta Sabrina Ferilli non è riuscita a contenersi e ha subito rivolto delle accuse ai colleghi giudici.

Lo scherzo a Sabrina Ferilli a Tu si que vales

Sabrina Ferilli è spesso vittima di scherzi a Tu si que vales, e lo stesso è accaduto nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Dopo aver sentito un forte rumore ecco che le luci in studio si sono spente e subito la Ferilli ha affermato “Porca l’oca zozza. Guarda che finisce che ci facciamo male”. Poco dopo è tornata la luce ma vicino alla simpaticissima giurata era presente un uomo con una maschera azzurra e un lungo mantello nero. La De Filippi ha chiesto all’amica e collega di salutare l’uomo ma ecco che la Ferilli si è rifiutata affermando “Non me ne frega un caz** di salutare questa gente qua“. Vi è stato poi uno scambio di battute con l’uomo che ha definito la Ferilli l’anello debole tra i giurati sostenendo inoltre che abbia il complesso della CDS. “Fatti i caz** tuoi, cos’è la CDS?”, ha chiesto la Ferilli e l’uomo misterioso ha risposto “il complesso della donna sfiduciata”. La giurata del programma poco dopo rivolgendosi alla De Filippi ha poi minacciato di prendere a calci nello stomaco l’uomo se le avesse fatto male o se vi fosse stata una scossa.

Il gioco che ha coinvolto i giudici

Poco dopo Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi si sono resi protagonisti di un gioco che però ha rischiato di finire molto male. Al centro dello studio sono stati posizionati quattro sgabelli e sopra ognuno di questi si è seduto uno dei quattro giudici che poco dopo hanno formato una catena con le mani. La De Filippi si è sdraiata sulle gambe della Ferilli che a sua volta si è sdraiata su quelle di Teo Mammuccari. Quest’ultimo si è sdraiato sulle gambe di Rudy Zerbi che per ultimo si è sdraiato sulle gambe della De Filippi. Dopo uno scambio di battute tra Zerbi e Mammuccari ecco che è successo qualcosa che ha fatto preoccupare tutti.

Le parole di Sabrina Ferilli

Gerry Scotti ha sfilato gli sgabelli e nel frattempo la Ferilli ha chiesto di interrompere il gioco ed evitare che si potessero fare del male. Il gioco è andato avanti e poco dopo i quattro giudici sono tutti finiti a terra. A questo punto la Ferilli è esplosa “Mortacci tua. Te l’ho detto che ci facevamo male. Dovete dare retta a me che sono l’unica ad avere un briciolo di cervello in questo gruppo di matti. Ci potevamo sfasciare la testa”.