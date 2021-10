Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli va giù pesante con Albano …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, sabato 23 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle ovvero il programma condotto da Milly Carlucci molto amato dal pubblico italiano. Come sapranno i telespettatori di Rai 1, quest’anno il cast del programma è formato da personaggi di un certo calibro come Al Bano Carrisi. Quest’ultimo partecipa al programma e balla in coppia con Oxana Lebedew. Ad ogni modo, così come è accaduto durante la prima puntata anche nel corso della seconda il cantante di Cellino San Marco ha dimostrato di essersi tanto impegnato per l’esibizione. Ad ogni modo però, pare che proprio subito dopo aver ballato Albano abbia in qualche modo creato un po’ di scompiglio con alcuni giurati del programma. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Ballando con le stelle, Albano Carrisi dopo l’esibizione crea scompiglio in studio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri di Ballando con le stelle Albano Carrisi si è esibito con la sua compagna di ballo Oxana Lebedew. Sembra che ad un certo punto però, subito dopo l’esibizione, il cantante abbia fatto alcune battute nei confronti di alcuni giurati. Pare che il cantante in qualche modo, anticipasse il giudizio dei giudici prendendo prima.

Selvaggia Lucarelli su Albano “E’ un tale parac**lo”

Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata piuttosto temuta di Ballando, ad un certo punto rivolgendosi proprio al cantante di Cellino avrebbe detto “Sembri un ragazzino che prende tempo prima della sua interrogazione.” Ad un certo punto però, la Lucarelli lo avrebbe anche in qualche modo punzecchiato dicendo “Lui ti disarma perché tu magari parti volendogli dire qualcosa ma è un tale parac*lo.”

Albano ha stupito tutti i giurati di Ballando

Ad ogni modo però, Selvaggia Lucarelli sembra aver tanto apprezzato l’esibizione di Albano e della sua compagna dando un bel 10. “Alla fine anche una come me non ha più armi perché tu conquisti con ironia, furbizia, capacità ecc.” Ecco ancora quando aggiunto da Selvaggia. In realtà, i commenti positivi sono arrivati anche da parte di altri giurati come Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino, il quale ha dato 5 ma ha voluto comunque sottolinearne il carisma. Insomma, sembra proprio che Albano stia avendo un grande successo, almeno in queste prime due puntate del programma e pare che stia dimostrando di volersi tanto impegnare.