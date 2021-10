Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ad Arisa “Ti confesso che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la messa in onda del programma Ballando con le stelle e nella serata di ieri, sabato 23 ottobre è stata trasmessa la seconda puntata di questa nuova stagione. Come sempre, tanti sono stati i colpi di scena ed i momenti piuttosto divertenti. Una delle ultime coppie ad esibirsi nel corso della puntata di ieri sera è stata quella formata da Arisa e Vito Coppola. I due hanno ballato sulle note del brano intitolato Psycho e pare che nel momento in cui i giudici hanno dato i loro giudizi è nato un botta e risposta tra la cantante e Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Ballando con le stelle, Arisa e Vito Coppola la loro esibizione

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 23 ottobre 2021, la coppia formata da Arisa e Vito Coppola è stata una delle ultime ad esibirsi. La scorsa settimana pare che l’esibizione della cantante non avesse poi così tanto soddisfatto e convinto i giudici. Questa volta proprio nel momento in cui la giuria è stata chiamata a dare i propri giudizi, c’è stato uno scambio di battute piuttosto divertente tra la nota cantante e Selvaggia Lucarelli.

Scambio di battute divertenti tra Arisa e Selvaggia Lucarelli

Quest’ultima nello specifico pare abbia detto “Devo fare una confessione l’altra volta ti ho dato un voto più alto di quello che ti avrei voluto dare”. La risposta di Arisa non è tardata ad arrivare ed avrebbe risposto alla giornalista dicendo “Infatti lo sai come guardavi oggi così”. Poi subito dopo questo scambio di battute tra le due donne, sembra che la cantante abbia voluto parlare di questa sua esperienza a Ballando con le stelle insieme a Vito Coppola. “Occasione fantastica per poter crescere, io non mi vedo bella ma forse non mi vedo bella perché non mi guardo bene.” Questa la confessione dell’artista.

Il commento più che positivo di Alberto Matano sulla cantante

Ad ogni modo, se da una parte alcuni giurati non hanno espresso dei giudizi positivi su Arisa, a bordo campo Alberto Matano invece le ha voluto fare tanti complimenti, così come Roberta Bruzzone. “Sei un fiore stai sbocciando ci penserò se darvi il tesoretto o meno“. Questo il giudizio di Alberto Matano. Insomma, Arisa sembra proprio che sia una delle principali protagoniste di questa edizione di Ballando.