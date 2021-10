“Oggi è un altro giorno”, Memo Remigi a Serena Bortone “non mi aspettavo che …”, la Bortone resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Memo Remigi non è potuto essere presente nella giornata di ieri nella trasmissione di Rai Una condotta da Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno. Sembra che però ad un certo punto il cantante si sia collegato e quindi apparso in collegamento, ma il suo outfit sembra abbia lasciato tutti senza parole. La stessa conduttrice sembra che sia rimasta piuttosto sconvolta dal modo in cui Memo si è presentato in puntata. Ma cosa è accaduto?

Oggi è un altro giorno, Memo Remigi assente ma in collegamento video

Memo Remigi come sappiamo ormai da tanto tempo è una presenza fissa nel cast di Oggi è un altro giorno il programma che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 intorno alle ore 14. Attualmente inoltre l’artista è impegnato a Ballando con le stelle e si trova in quarantena. Per questo motivo nella giornata di ieri lunedì 25 ottobre 2021 Memo Remigi si è presentato in collegamento, ma l’outfit da lui scelto ha lasciato tutti davvero senza parole. Infatti si è presentato in intimo e nel momento in cui è stato inquadrato e conduttrice pare che Serena sia rimasta un po’ perplessa.

L’artista si presenta in giacca e mutande e lascia tutti senza parole

Memo si è collegato nello specifico in giacca e mutande senza altro addosso. «E’ in quarantena perchè è rientrato in un tracciamento da Covid, che non è quello relativo a Mietta, a cui auguriamo una pronta guarigione». Sono state queste le parole dichiarate dalla conduttrice Serena Bortone spiegando il motivo per cui Memo non fosse presente in studio. Ovviamente ad essere inquadrato inizialmente era il suo viso ma ad un certo punto la conduttrice gli avrebbe chiesto di alzarsi e di fargli vedere il suo look per intero accennando nel contempo un passo di danza.

Il pensiero rivolto alla moglie

A quel punto Memo sorridendo si sarebbe alzato ed ovviamente in quel momento la telecamera è andata al inquadrare il suo abbigliamento intimo lasciando Serena davvero piuttosto stupita. «Sto benissimo ti posso dire solo che sono in “Memopausa”. “Per quanto riguarda le mutande… Non mi aspettavo che mi dicessi “Lazzaro, alzati e cammina!!”…». Questo è ancora le parole dichiarate da Memo Remigi il quale Poi ha parlato della sua partecipazione a Ballando con le stelle ed inevitabilmente ha fatto anche un accenno alla moglie Lucia che purtroppo è venuta a mancare un po’ di tempo fa. “Cerco anche di uscire dalla perdita di mia moglie Lucia. Il lavoro, l’entusiasmo e il mettersi in gioco è un modo per esorcizzare un dolore che non passerà mai. Ma bisogna andare avanti perché la vita ti dà comunque tanto”.