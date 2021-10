Tommaso Zorzi una furia contro Katia Ricciarelli “si sente sempre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, lunedì 25 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello VIp. Tanti sono stati i colpi di scena, tante le discussioni come sempre e tante emozioni. E’ andata in scena una clamorosa lite tra Katia RIcciarelli e Jo Squillo. In realtà sembra che già tra le due fosse scoppiata la scintilla nei giorni scorsi, sul finire della scorsa puntata, proprio nel momento delle nomination. Ebbene, sembra che i malumori siano continuati anche dopo ed inevitabilmente nel corso della puntata di ieri se ne è continuato a parlare. A commentare in diretta tv la lite tra le due donne della casa, è stato Tommaso Zorzi. Quest’ultimo nello specifico sarebbe intervenuto durante l’ospitata di Tommaso Stanzani, il fidanzato, al Gf vip Party. L’ex vincitore della scorsa edizione del reality avrebbe commentato così lo scontro tra la Ricciarelli e la Squillo. Cosa ha dichiarato?

Gf vip 6, Tommaso Zorzi interviene sulla lite tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo

Inizialmente Tommaso avrebbe scherzato e fatto ironia sulle sopracciglia della Ricciarelli, poi sarebbe passato a commentare insieme a Giulia Salemi e la sorella Gaia la lite. “Ma chi è che fa le sopracciglia alla Ricciarelli? Questa è la domanda della serata. I nostri confronti Giuly? Le tue sopracciglia almeno si potevano guardare!”. Poi l’ex vincitore del Gf vip 5, sarebbe andato giù in modo piuttosto pesante nei confronti dell’ex moglie di Pippo Baudo. “Mamma mia, sai che la Ricciarelli è insopportabile! Si può dire? Ma mamma mia, per carità! Dio me ne liberi e scampi! Anche meno. No ma hai capito? Si sente proprio sto caz*o!”. Questo quanto dichiarato da Zorzi.

La stoccata contro l’ex moglie di Pippo Baudo

“No, amore. È vero! Adesso va bene tutto, però. Ha da sempre questo atteggiamento che si pone con gli altri come ‘io so io e voi non siete un c***o’, anche meno. L’ho detto!”. Questo ancora quanto aggiunto dal noto influencer. Ad un certo punto, poi, Zorzi avrebbe tirato in ballo Giucas Casella, facendo un paragone tra quest’ultimo e la Ricciarelli. L’ex vincitore del Gf vip avrebbe detto che Casella è sicuramente più umile rispetto alla Ricciarelli. “È un patatone lui. Lei alcune volte è troppo. Basta!”.

Tommaso Zorzi ci va giù molto pesante su Katia

Poi la stoccata finale a Katia Ricciarelli: “È insopportabile, mamma mia! Ti giuro… uuuuu. È aggressiva non solo nei confronti di Jo, ma di chiunque la contraddica. Si sente sempre sul piedistallo. E ma scusa allora è st***za! Come la De Blanck? No. Patrizia è più auto ironica, si prende più in giro. Lei è completamente algida. Patrizia poi faceva delle cose talmente assurde e, se vuoi, divertenti che non poteva starti antipatica. Lei involontariamente era simpatica, comica. La Ricciarelli no!”.