Wanda Nara “Ho capito una cosa …”

Si continua a parlare in questi giorni di Wanda Nara e Mauro Icardi e la loro storia sembra stia davvero appassionando tutti. Nei giorni scorsi era arrivata come una vera e propria bomba la notizia secondo cui i due fossero pronti al divorzio per un tradimento di Mauro ai danni della moglie. Subito dopo però sono apparsi sia sul profilo di Mauro che della showgirl argentina una serie di foto che ritraevano i due in atteggiamenti molto intimi.

Mauro Icardi e Wanda Nara, cosa è realmente accaduto tra loro?

Si sono lette anche dediche piuttosto romantiche che tutto facevano capire, tranne che ci potesse essere una crisi tra i due. Per questo motivo in molti si sono sentiti parecchio confusi, perché se da una parte gli articoli di giornale parlavano di una profonda crisi e di un divorzio imminente tra i due, dall’altra i protagonisti dimostravano ben altro. Soltanto a distanza di qualche giorno sembra essere emersa la verità. Sembra che effettivamente i due abbiano vissuto un momento piuttosto delicato e pare che addirittura avessero firmato il divorzio, ma poi sarebbe accaduto l’impensabile.

La moglie di Icardi confessa “Abbiamo firmato per il divorzio”

Sono stati giorni di litigi e di riappacificazioni tra marito e moglie, ma adesso sembra essere tornato finalmente il sereno. A fare chiarezza su quanto accaduto è stata la stessa Wanda Nara, attraverso un post su Instagram. Pare che la moglie dell’ex capitano dell’Inter abbia confessato di essere stata vicina al divorzio e di aver addirittura firmato le carte ma di aver capito dopo di aver sbagliato “Non ho niente se non sono con lui“, avrebbe confessato la showgirl la quale avrebbe così deciso di perdonare il marito, rimanendo insieme a lui.

Le parole di Wanda su Instagram, la confessione della showgirl

«Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici. Da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l’unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’Accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: “Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice”. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L’importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti voglio bene». Queste le parole di Wanda che ha così messo un punto a tutta questa vicenda che ha causato sicuramente in lei ed in tutta la sua famiglia tanto dolore.