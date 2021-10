La vita in diretta, Milly Carlucci in collegamento chiede di cambiare inquadratura e di non riprendere …, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri Milly Carlucci si è collegata con Alberto Matano a La vita in diretta per dare qualche anticipazione della puntata che andrà in onda domani, sabato 30 ottobre in prima serata in concorrenza con Tu si que vales che va in onda su Canale 5.

Milly Carlucci, come fa sempre durante la settimana, ha dato delle anticipazioni interessanti, senza però, nello stesso tempo svelare nulla, che hanno molto incuriosito il pubblico a casa. Vediamo cosa ha detto.

Milly Carlucci a “ La vita in diretta” ha detto: “Daremo due bellissimi segnali”

Ieri, giovedì 28 ottobre, Milly Carlucci, dallo studio di Ballando con le stelle, si è collegata con la Vita in diretta condotto da Alberto Matano per dare qualche anticipazione, ma nello stesso tempo senza svelare troppo, su ciò che accadrà nella puntata di domani sabato 30 ottobre.

Ha anticipato che “ballerino per una notte” sarà Cristiano Malgioglio, che attualmente è impegnato il venerdì sera nel ruolo di giudice a Tale e quale show e ha detto così: “La sua performance, musica e ballo, sarà dedicata al tema del femminicidio e della violenza sulle donne altro segnale bellissimo sarà che lui ballerà con Veera Kinnunen che è incinta al 7 mese.”

E poi ha detto: “Noi faremo un omaggio ad una grande artista” senza però svelare di chi si tratta.

Qualche giorno fa, dopo la polemica sulla positività di Mietta, era intervenuta Milly Carlucci che ha detto così: “Carissimi tutti, intanto grazie per la simpatia con la quale ci seguite e vorrei fare un attimo il punto sulla nostra situazione attuale. Allora, noi per entrare all’Auditorium, dove lavoriamo, come in tutti i luoghi di lavoro d’Italia, esibiamo all’ingresso il nostro Green pass e abbiamo anche la misurazione della temperatura e per maggiore sicurezza facciamo tamponi due volte a settimana. A questo punto, se tutti abbiamo il Green pass va bene perché secondo la legge attuale è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Non è possibile per motivi di privacy indagare sull’origine del Green pass che può nascere o da vaccinazione o da un tampone ogni 48 ore”.

E poi su Mietta ha detto: “è positiva, a casa, in attesa di negativizzarsi” mentre su Memo Remigi: “Sono circolate notizie false. Lui ha semplicemente incontrato una persona positiva che lo ha incluso nel tracciamento e lui ha fatto tamponi rapidi e molecolari che sono negativi ma stiamo aspettando che possa rientrare nel cast. Facendo corna e bicorna, come direbbe Totò, sta bene”.

Milly Carlucci chiede di spostare l’inquadratura

Milly Carlucci durante il collegamento, ad un certo punto, ha chiesto di non inquadrare Al Bano e la sua ballerina che erano impegnati con le prove e ha detto così: “Non possiamo mostrare troppo della scenografia”.