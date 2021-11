I Fatti Vostri, torna Giancarlo Magalli che fa i complimenti a tutti e invece ad Anna Falchi …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, nella puntata di lunedì 01 novembre, I fatti vostri condotta quest’anno da Salvo Sottile ed Anna Falchi, ha ospitato quello che è stato il padrone di casa per 23 anni e che da quest’anno ha lasciato, Giancarlo Magalli.

Magalli è tornato non certo a condurre il programma ma in qualità di ospite visto che i rapporti che ha mantenuto con Michele Guardì, il regista del programma sono ottimi. Anche i rapporti con Salvo Sottile sono molto buoni tanto che Sottile l’ha fatto sedere alla sedia del conduttore.

Magalli è andato a I fatti vostri per presentare il programma, un nuovo quiz, che ieri pomeriggio ha debuttato alle 17.15 su Rai2 Una parola di troppo.

Giancarlo Magalli è gentile con tutti ma non rivolge la parola ad Anna Falchi

Giancarlo Magalli, nel salotto de I Fatti vostri ha detto a Salvo Sottile: “ L’avevo detto all’inizio dell’anno: quando dovrò lanciare il nuovo programma, mi piacerebbe farlo dalla Piazza de I Fatti Vostri. Non sono andato da altri, attenzione!”

Poi il Comitato Michele Guardì, l’ha anche preso in giro bonariamente e sul premio di consolazione di Una parola di troppo, cioè i calzini con la faccia di Magalli ha detto: “Il Comitato si prenota subito, così ci può camminare sopra”. E Magalli, a cui non manca mai la risposta pronta: “Così mi mette finalmente ai suoi piedi!”

Salvo Sottile ha fatto a Magalli un’intervista per fargli presentare il suo nuovo programma e presente c’era tutto il cast de I fatti tuoi. Magalli ha avuto belle parole per tutti, infatti di Emanuela Aureli ha detto: “ … è brava, è carina, la leggerezza la porta sicuramente“, invece ad Anna Falchi e al professor Umberto Broccoli li ha completamente ignorati.

Poi, prendendosi in giro da solo ha detto: “Siete passati dal porcellone al porcellino. Siete un bel cast. E i risultati lo confermano”.

Invece, del suo nuovi programma che è partito ieri pomeriggio ha detto: “È un programma carino, divertente, ci terrei che andasse bene, l’orario è complicato e difficile, a quell’ora non si può fare il 9-10% di share!”

Giancarlo Magalli aveva lanciato frecciate velenose ad Anna Falchi

I rapporti tesi tra Giancarlo Magalli e Anna Falchi, molto probabilmente dipendo dalle frecciatine al veleno che Magalli, appena saputo che lei avrebbe condotto insieme a Salvo Sottile, le aveva lanciato. Infatti, in estate durante un’intervista del giornalista che gli aveva chiesto: “Cosa c’entra la Falchi ai Fatti Vostri? Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta”.

Invece, dopo qualche puntata de I fatti vostri, Magalli aveva commentato così Salvo Sottile ed Anna Falchi: “C’è meno ironia di una volta. Salvo Sottile e Anna Falchi sono bravi ma un po’ troppo seri. Quando io intervistavo gli ospiti famosi, la maggior parte li conoscevo da una vita, tra noi c’era grande confidenza e la battuta spesso nasceva spontanea. Questo mi permetteva di rendere l’intervista più stuzzicante”