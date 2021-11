Storie Italiane, il padre di Rossano Rubicondi gela Eleonora Daniele: “Non si permetta di rimproverarmi …”, momenti di grandissimo imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo la morte di Rossano Rubicondi, i genitori stanno partecipando a diverse trasmissioni televisive tra cui, ieri mattina Storie Italiane. La morte di Rossano Rubicondi ha lasciato tutti allibiti perché nessuno sapeva che fosse malato da un anno neppure i genitori che, in realtà, lo sentivano anche molto poco perchè i rapporti non erano mai stati idilliaci.

I genitori di Rossano ieri sono andati ospiti da Eleonora Daniele ma c’è stata una frase del padre di Rossano che ha dato fastidio alla conduttrice. Vediamo cosa è accaduto.

Il padre di Rossano Rubicondi dice una frase che non piace ad Eleonora Daniele

Ieri, in diretta, durante la puntata di Storie italiane, Eleonora Daniele ha intervistato i genitori di Rossano Rubicondi che, come è immaginabile, sono sconvolti dal dolore per la perdita, inaspettata, del figlio.

La Daniele ha svelato che i rapporti con Rossano non erano buoni e il padre Claudio ha detto che Rossano non andava d’accordo con il fratello e poi ha raccontato: “Ha fatto qualche particina al cinema, usciva con tutti, non si domandava se erano donne, uomini, gay”.

Ma ad Eleonora Daniele questa frase non è piaciuta perché le è sembrato che fosse decisamente discriminatoria e allora l’ha subito fermato dicendogli: “Cosa c’entra questo” ma il padre di Rossano, il sig. Claudio si è immediatamente irrigidito e con toni alterati le ha risposto: “Non accetto in questo momento rimproveri di nessun tipo” e ha anche aggiunto che per lui l’intervista sarebbe anche potuta terminare. La Daniele ha provato a mettere un po’ di serenità in quel momento così agitato e prima ha fatto altre domande agli ospiti che erano in studio e poi è tornata dal padre di Rossano.

Le reazioni del popolo del web

Dopo questo momento che è stato anche abbastanza imbarazzante, il popolo del web ha commentato cosa era accaduto, scrivendo: “Non credo che il papà di Rossano nel raccontare del figlio volesse essere discriminatorio. Spiegava solo quali fossero i motivi di attrito tra Rossano e uno dei suoi fratelli. Ma la Daniele naturalmente non perde occasione per salire in cattedra e fare la maestrina!”.

Oppure, c’è anche chi ha scritto: “Se andate in casa di una famiglia che ha perso un figlio, perché avete bisogno di riempire la mattinata, evitate di esasperarli”.

Insomma, il web si è schierato dalla parte del sig. Claudio.