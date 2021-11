Oggi è un altro giorno, Pretelli fa una battuta al veleno su Albano, la Bortone resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno condotta, come al solito, da Serena Bortone. Ospite in studio c’era, tra gli altri, Pierpaolo Pretelli, il fidanzato di Giulia Salemi che sta vivendo un bellissimo momento a Tale e quale show dove sta dimostrando di essere veramente molto bravo sia ad imitare che a cantare.

Ieri, però, da Serena Bortone ha fatto una battuta su Albano che ha messo in grande imbarazzo la padrona di casa. Vediamo cosa ha detto.

Albano si ritira da Ballando con le stelle (Prima di spiegare la battura che Pretelli ha fatto su Albano bisogna fare un passo indietro)

Albano, concorrente a Ballando con le stelle, sabato scorso ha annunciato di volersi ritirare per permettere alla sua insegnate di ballo, Oxana Lebedew infortunata, di rimettersi completamente.

Albano aveva detto in puntata: “L’avevo paventata, glielo ho detto poco fa ed è giusto dirlo a tutti. Vorrei che lei si facesse curare perché altrimenti rischia di perdere un’eccezionale carriera. Io ci sto a bloccarmi a favore tuo, della tua salute e della tua arte non voglio sentirmi responsabile. Mi prendo la responsabilità di andarmene per te. Lei soffre per non potersi esprimere al massimo”.

Tutti avevano apprezzato tantissimo questo gesto ma poi sui social è iniziata a girare la notizia che il vero motivo del ritiro di Albano non sarebbe la volontà di tutelare Oxana ma i suoi impegni con i concerti che aveva già fissato.

Albano si è subito ribellato a questa notizia e ha detto: «Sappiate che io ho una data in televisione solo il giorno 5 a Santiago di Compostela. E il 6 novembre potevo riessere qua come già fatto in precedenti puntate. Ed ho solo quell’impegno e lo difendo». E poi, ospite di “Citofonare Rai2” da Paola Perego e Simona Ventura ha detto: «Io non lascio per ragioni che voi state millantando. Io lascio per una ragione ben precisa, che ho ben spiegato. E lo farei mille volte. Perché io sono per l’umanità e quella ragazza ha bisogno di umanità. Qualcuno si prenda la responsabilità di dire: ora fermati e vatti a curare».

Pierpaolo Pretelli fa una battuta al veleno su Albano

Dopo tutto quello che era stato detto su Albano e da Albano, sui motivi del suo ritiro da Ballando, Pierpaolo Pretelli, ieri ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha fatto una battuta abbastanza velenosa su Albano e ha detto a supporto della sua passione per il ballo: “Io tra una puntata sono disoccupato, se Milly mi vuole…io non ci ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo!”. E Serena Bortone, in grande imbarazzo ha commentato: “Cattiveria, questa l’abbiamo notata!”.