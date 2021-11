Jo Squillo scopre che Sabrina Salerno è a Ballando e scrive un post sui social …

0 SHARES Condividi Tweet

Jo Squillo è stata fino a pochi giorni fa all’interno della casa più spiata d’Italia essendo una concorrente ufficiale del Grande Fratello vip 6. Ad ogni modo, lo scorso venerdì però la cantante è stata eliminata dopo essere finita al televoto. Pare che l’ex gieffina una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia abbia fatto una scoperta che in qualche modo l’ha lasciata senza parole. Ci riferiamo al fatto che Jo ha scoperto che Sabrina Salerno è una delle concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle, ovvero il programma di Milly Carlucci e pare che la sua reazione sia stata del tutto inaspettata. Ma per quale motivo?

Jo Squillo eliminata dal Grande fratello vip fa una scoperta inaspettata

Jo Squillo e Sabrina Salerno in realtà sono state protagoniste di una edizione del Festival di Sanremo nel lontano 1992 quando hanno presentato un brano intitolato Siamo donne che è diventata una vera e propria Hit, ottenendo un successo davvero strepitoso. Poi col tempo le due si sono in qualche modo allontanate. Adesso però è accaduto che contemporaneamente le due prendessero parte nello stesso periodo a due programmi molto importanti l’uno di Canale5 e l’altro di Rai 1.

La reazione dell’ex gieffina dopo aver scoperto Sabrina Salerno a Ballando con le stelle

Jo Squillo è stata con una delle protagoniste di questa edizione 2021/2022 del Grande Fratello vip mentre Sabrina Salerno è impegnata nel programma condotto da Milly Carlucci che in onda ogni sabato sera. Al momento del suo debutto tu Rai1 ovviamente la Squillo era reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia e quindi non aveva visto nulla. La scoperta è stata effettuata lo scorso sabato dopo essere uscita dal reality. La sua reazione è stata davvero sorprendente, ma sicuramente positiva ed ha immediatamente iniziato a tifare per lei e lo ha reso noto attraverso il suo profilo Instagram. “Sabry numero uno, hai già vinto“. Questo quanto scritto nello specifico da Jo Squillo con un post che ha pubblicato quindi sul suo profilo social.

Puntata molto dura per Sabrina Salerno

Tra l’altro la puntata di sabato è stata molto intensa e particolare per Sabrina Salerno la quale addirittura ad un certo punto si è lasciata andare ad un pianto, dopo aver ricevuto dei complimenti da parte di Selvaggia Lucarelli. “Selvaggia mi sta facendo un complimento, ha detto che secondo lei c’è molto di più di quello che si vede e io cerco anche nelle clip di farvelo vedere. […] “Scusate, io faccio molta fatica a parlare di me, quelle di clip di presentazione per me sono quasi un incubo, perché per me non è facile. Non mi piace piangere in televisione, non la trovo una bella cosa, quindi scusatemi”. Queste le parole dichiarate da Sabrina in puntata.