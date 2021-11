Loredana Bertè una furia sui social ” Nemmeno alla Corrida …”

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Bertè la conosciamo tutti per essere una nota cantante italiana, ma anche una donna piuttosto forte e determinata che di certo non le manda a dire in alcune occasioni. Quando la cantante esprime un pensiero, questo non risulta mai inappropriato e banale. Proprio in questi giorni la nota cantante ha rilasciato una intervista a Leggo dove pare che abbia affrontato diversi temi partendo dal Festival di Sanremo a finire alla politica. Come al suo solito, la Bertè sembra che non si sia risparmiata ed abbia anche fatta delle critiche piuttosto importanti. Ma cosa ha dichiarato la Bertè?

Loredana Bertè, la cantante non ha paura di affrontare temi molto importanti e dire la sua

Di certo la nota cantante non ha mai dimostrato di avere alcun tipo di problema o remora particolare nel dire e rendere noto il suo pensiero su diverse tematiche. La cantante non ha mai avuto paura di esporsi e non si è mai lasciata intimorire da niente e da nessuno. Per questo motivo anche nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Leggo, la cantante pare che abbia voluto parlare di politica e nello specifico di ciò che sta accadendo in Italia in questi ultimi anni.

Il pensiero della cantante sulla politica italiana

” L’Italia è un Paese da dove si scappa. Da dove si fugge. Abbiamo una classe politica che nemmeno alla Corrida. Il popolo sovrano non conta nulla. Invece di protestare sui social, dovremmo andare al voto e mandarli tutti a casa. Non stimo neanche le donne della politica“. Questo il pensiero di Loredana Bertè relativo proprio alla classe dirigente che ci governa e in generale della politica italiana. Poi come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra che durante questa intervista abbia voluto affrontare un altro tema e svelare un retroscena relativo alla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Ricorderete che in quella occasione Loredana aveva sfoggiato un look davvero molto particolare, con le farfalle. “Non a caso le farfalle, a Sanremo, me le sono messa in testa. Mi sento come i versi di Alda Merini. Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”. Questo quanto dichiarato da Loredana Bertè nel corso dell’intervista. Ed infine, sempre durante questa chiacchierata la cantante ne ha approfittato per ricordare un triste evento accaduto nel corso della sua vita, ovvero una violenza subita diversi anni fa ed ha lanciato un appello.