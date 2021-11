Maddalena Corvaglia una furia sulle accuse all’ex Enzo Iacchetti “Chi non è in grado di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maddalena Corvaglia la conosciamo tutti per essere l’ex velina di Striscia la notizia ed anche l’ex fidanzata di Enzo Iacchetti. I due pare che si siano conosciuti tanti anni fa quando Maddalena era la velina del noto TG satirico ed Enzo invece era il conduttore. I due sono stati insieme per tanti anni e poi improvvisamente la loro storia d’amore è finita, ma pare che però siano rimasti in buoni rapporti. A testimonianza di ciò c’è il fatto che nei giorni scorsi Maddalena pare sia intervenuta sui social network per difendere il suo ex compagno. Quest’ultimo sarebbe finito sotto i riflettori per una presunta ludopatia con tanto di crack finanziario che Iacchetti avrebbe ormai da diversi anni. Ebbene, la Corvaglia è intervenuta per cercare di fare un po’ di chiarezza al riguardo. Ma cosa avrà dichiarato?

Enzo Iacchetti accusato di ludopatia e crack finanziario

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Maddalena Corvaglia nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram scendendo in campo proprio in difesa di Enzo Iacchetti. Quest’ultimo nei giorni scorsi è stato accusato di ludopatia e di avere anche dei debiti piuttosto importanti dovuti proprio a questo suo problema. Maddalena che conosce molto bene Enzo Iacchetti da tantissimi anni, sembra abbia voluto smentire questa notizia e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram.

Maddalena Corvaglia scende in difesa del suo ex compagno

“Notizie diffamatorie e gratuitamente lesive della dignità di un uomo perbene e un professionista serio e impeccabile. Se non siete in grado di raccontare la verità alle persone che vi leggono cambiate lavoro. Il rispetto della verità coincide con il rispetto che avete il dovere di portare ai vostri lettori oltre che alle persone di cui scrivete“. Parole molto importanti quelle di Maddalena Corvaglia che ha ritenuto opportuno intervenire in difesa del suo ex compagno con cui ha condiviso tanti anni della sua vita.

Le parole dell’ex velina e la battuta al suo ex

Poi scherzando ovviamente l’ex velina si sarebbe rivolta al conduttore con il quale è rimasta in buoni rapporti ed avrebbe scritto ancora “Scusa Enzino se mi sono fatta i fatti tuoi”. Le parole della Corvaglia sicuramente sono state molto importanti e avranno fatto tanto piacere ad Enzo Iacchetti così come a tanti fan che non aspettavano altro di ricevere chiarezza al riguardo.