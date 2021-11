Maneskin, i Cugini di Campagna li attaccano sui social “Finitela di …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi ultimi giorni i Maneskin si sono esibiti sul palco dell’ Allegiant Stadium ed inevitabilmente la loro esibizione ha avuto un successo strepitoso. Il gruppo che ricordiamo lo scorso anno ha vinto il Festival di Sanremo e poi anche l’ Eurovision song contest e per l’occasione si sono presentati con un look davvero molto particolare. Nello specifico hanno indossato delle maglie blu con delle stelle e strisce che riprendevano la bandiera americana. Ad ogni modo, sembra che qualcuno abbia voluto sottolineare come in questa occasione i Maneskin abbiano copiato il look di una famosa Band Italiana di tanti anni fa. Stiamo parlando dei Cugini di campagna ed a fare polemica, sono stati proprio i componenti di questa band. Ma cosa è accaduto?

I Maneskin all’Allegiant Stadium sfoggiano un look molto particolare

I Maneskin si sono esibiti sul palco dell’Allegiant Stadium davanti ad un pubblico completamente estasiato. Ad ogni modo, per l’occasione hanno sfoggiato un look piuttosto particolare a stelle e strisce che riprendeva la bandiera americana. Non è di certo una novità il fatto che la band si presenti con dei look piuttosto stravaganti. Ad ogni modo, quello scelto per aprire il concerto dei Rolling Stone pare che abbia dato modo di fare polemica sui social network. Come abbiamo visto però sembra che a fare polemica in realtà siamo stati proprio i Cugini di Campagna, ovvero il gruppo famoso degli anni 70 secondo cui i Maneskin avrebbero copiato il loro look.

I cugini di Campagna accusano i Maneskin di aver copiato il loro look

I cugini di campagna, quindi avrebbero utilizzato la loro pagina ufficiale Facebook per esporre il loro pensiero. «I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti». Questo nello specifico quanto dichiarato dai cugini di campagna con tanto di foto che effettivamente ha messo a confronto il loro look con quello sfoggiato dai Maneskin. In questa foto appare Damiano David e Nick Luciani. Proprio i Cugini di Campagna recentemente pare avessero cantato una loro versione di Zitti e buoni, la canzone che ha fatto si che la carriera dei Maneskin decollasse vertiginosamente. Il video che è stato girato da Tele Galileo, pare sia diventato virale nel giro di pochi giorni ottenendo ben 80 mila visualizzazioni.

Come avranno reagito Damiano e l’intera band?

Visto questo grande successo, I Cugini di Campagna avrebbero chiesto ai Maneskin di poter realizzare una cover di Anima mia. «Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra “zitti e buoni “». Questo quanto scritto dalla band famosa degli anni 70. Ma come avranno reagito i Maneskin che intanto in America sembra stiano vivendo una vera e propria favola? Proprio dopo il concerto, la band ha pubblicato una foto con Mick Jaagger, scrivendo “Che notte, uno dei migliori ricordi di sempre”.