I Fatti Vostri, Salvo Sottile senza mezzi termini sulla concorrenza: “Lo voglio dire, è squallido che …”

0 SHARES Condividi Tweet

I Fatti Vostri, con la conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi, sta riscuotendo un grande successo di pubblico. I conduttori piacciono e la trasmissione è davvero godibile: Sottile e la Falchi sono sereni e il riscontro del pubblico dà loro molta carica.

Ieri, all’inizio della puntata, Salvo Sottile ha però voluto lanciare qualche frecciatina alla concorrenza, nello specifico, a chi fa oroscopi in tv vantando a I fatti vostri la presenza più che amata di Paolo Fox.

Vediamo cosa ha detto Salvo Sottile avvalorato anche dalla collega Anna Falchi.

Salvo Sottile e Paolo Fox diretti contro la concorrenza: “Tentano di imitare il nostro oroscopo”

Ieri, nella puntata di lunedì 15 novembre, Salvo Sottile ha iniziato lo spazio dedicato all’oroscopo e curato da Paolo Fox lanciando qualche frecciatina.

Sottile ha detto: “Paolo Fox, lo voglio dire, vanta innumerevoli tentativi di imitazione”.

E poi ha aggiunto: “Noi abbiamo l’oroscopo originale … Poi in giro copiano e lo fanno anche male … è un’imitazione squallida del nostro oroscopo”. Paolo Fox, alle parole di Salvo Sottile ha sorriso e Sottile ha anche aggiunto: “La classifica originale dell’oroscopo ce l’abbiamo solo noi!”

Poi rivolgendosi direttamente a Paolo Fox ha detto: “Se i tuoi colleghi ti copiano significa che sei popolare” e Paolo Fox, di rimando, ha commentato: “E i risultati si vedono…”.

L’intervento di Anna Falchi

Dopo le parole che si sono scambiati Paolo Fox e Salvo Sottile è intervenuta, sullo stesso argomento, Anna Falchi che ha detto: “L’originale è nostro e questa è la cosa importante”.

Qualche giorno fa Salvo Sottile è andato ospite da Maurizio Costanzo a Si è fatta notte e ha raccontato: “Io sono un papà che cerca di essere presente nonostante lavori molto e però sono un papà che quando serve c’è. Ho due figli di 14 e 13 anni, sono un po’ disturbati dal fatto che io faccia la televisione, perché quando usciamo insieme magari loro vorrebbe che ci fosse un ombrello: sono gelosi del loro papà. Ovviamente non possono vedere I Fatti vostri perché sono a scuola, però lo registrano e poi mi fanno tutti gli appunti“.

Poi, Maurizio Costanzo gli ha chiesto di parlare del padre: “Mio papà faceva il mio mestiere, e io lo detestavo questo mestiere. Lui per lavorare faceva il cronista di un piccolo giornale di cronaca a Palermo e non c’era mai. Quando mi dicevano ‘tuo papà fa il giornalista’, io questo mestiere un po’ lo detestavo. Poi piano piano ho iniziato in Sicilia facendo il fotografo ai matrimoni, ho iniziato ad armeggiare con una telecamera finché ho capito che la televisione era qualcosa che mi piaceva perché mi piaceva raccontare delle storie. Poi un giorno andai al Maurizio Costanzo Show, seduto tra il pubblico vidi Maurizio Costanzo che mi indicava – erano i primi tempi che stavo al Tg5 – e dissi ‘mi piacerebbe un giorno, non diventare Maurizio Costanzo, ma lavorare in tv’“.