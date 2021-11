La vita in diretta, Anna Pettinelli senza freni: “E’ una cosa orrenda che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, a tenere banco a La vita in diretta è stata, nel segmento pop, la lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan avvenuta sabato sera in diretta a Ballando con le stelle dopo che Selvaggia Lucarelli ha giudicato l’esibizione di Morgan e della sua insegnante di ballo, Alessandra Tripoli come un ballo di una tribù.

Da qui si è scatenata una rissa verbale tra il giudice Lucarelli e il ballerino Morgan che finirà in un’aula di Tribunale come già preannunciato dallo stesso ex frontman dei Bluvertigo.

Ma vediamo come ha commentato ciò che è accaduto Selvaggia Lucarelli a La vita in diretta dove è stata invitata ieri, lunedì 15 novembre, da Alberto Matano.

Selvaggia Lucarelli diretta su Morgan: “E’ sempre convinto che gli altri tramino contro di lui”

Ieri Selvaggia Lucarelli era in collegamento con Alberto Matano e gli studi de La vita in diretta per commentare la reazione di Morgan al suo giudizio sull’esibizione di sabato sera. La Lucarelli, dopo aver visto il momento della lite, ha commentato così: “Non potevate mica far rivedere tutto, è durato dieci minuti”.

E poi di Morgan ha detto: “La sua rabbia è frutto di un autoconvincimento … La rabbia che sfoga in occasioni del genere è solo frutto di un convincimento personale”.

Ma poi la Lucarelli ha continuato: “Così facendo Morgan rovina sempre tutto ciò che di buono ha fatto prima … Specifico che a Ballando con le stelle l’ho sempre trattato molto bene, ho fatto solo qualche battuta ma gli ho anche dato tanti consigli”.

E, ancora: “Sono stata affettuosa con lui … Credo di essere stata molto accogliente e affettuosa con Morgan a Ballando con le stelle“.

Anna Pettinelli difende Selvaggia Lucarelli

Ieri, ospite in studio a commentare il momento de La vita in diretta dedicata a Ballando con le stelle c’era anche, come accade spesso, Anna Pettinelli che ha detto di Selvaggia Lucarelli: “Le ho mandato un messaggio di solidarietà femminile … Selvaggia è stata straordinaria nel rimanere in silenzio perchè ha capito che avrebbe rischiato di agitare Morgan ancora di più”.

E poi: “Morgan l’ha ricoperta di insulti … Non so come abbia fatto Selvaggia Lucarelli a mantenere il silenzio perchè Morgan l’ha ricoperta di improperi e di insulti”.

E, infine ha detto: “Trovo questa cosa di una bassezza iniqua … E’ stata una cosa orrenda”.