Sonia Bruganelli nella bufera, parla con Alex Belli e il web la massacra

Nella serata di ieri, venerdì 19 novembre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Ancora una volta protagonista della puntata è stato lui, il noto attore Alex Belli. Quest’ultimo ha avuto uno scontro con l’opinionista Adriana Volpe, faccia a faccia, visto che la stessa è entrata in casa. Ed ancora, il noto attore ad un certo punto pare sia stato messo in guardia dall’altra opinionista, Sonia Bruganelli. Ma cosa ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis, tanto da far cadere ogni certezza ad ALex?

Gf Vip, ancora una volta Soleil Sorge e Alex Belli sotto i riflettori

Ebbene, sembra che la nota e temuta opinionista Sonia Bruganelli nel corso della puntata del Gf vip 6 andato in onda nella serata di ieri abbia voluto parlare con Alex, dandogli un avvertimento. Ebbene, sembra che Sonia abbia voluto fare riferimento innanzitutto al fatto che Alex dopo la sfuriata della moglie Delia Duran, si sia allontanato da Soleil Sorge. A tal riguardo Sonia avrebbe detto “La tua immagine si è indebolita anche fuori”. Intanto, Soleil e Alex, nel corso della puntata sono stati invitati ancora una volta dal conduttore Alfonso Signorini ad andare nella mistery room. A quel punto l’ex corteggiatrice avrebbe detto Ormai ci sto facendo l’abitudine, lo stress riesco a gestirlo”. Alex invece, avrebbe sottolineato di essere tornato ad essere più vicino a Soleil rispetto ai giorni scorsi.

Alfonso Signorini cerca di indagare ancora sul rapporto tra i due

A quel punto però sarebbe intervenuto Alfonso SIgnorini, il quale si sarebbe rivolto a SOleil. “Mi pare si sia insinuato tra di voi un certo dubbio. E’ andata a finire bene, però chiedo a Soleil proprio quando hanno detto ad Alex che ha una voce impostata anche a te si insinua un dubbio che nessuno si aspettava. Hai pensato che si potesse essere messo d’accordo con la moglie Delia!”. La gieffina, senza tentennamenti avrebbe detto di non avere dubbi su Alex ma che in passato le è capitato di essere strumentalizzata e che per questo in alcuni momenti ha dubitato, ma perché è proprio una cosa istintiva. A quel punto il conduttore rivolgendosi ad Alex avrebbe chiesto se ci fosse rimasto male e la sua risposta è stata del tutto sincera e apprezzata dalla stessa Soleil. “E’ stata una pugnalata al cuore, lei sa quanto io viva a pieno questa esperienza e proprio per questo noi siamo in questa situazione”. Queste le parole di Alex.

Sonia Bruganelli e l’avvertimento ad Alex

A quel punto sarebbe intervenuta Sonia Bruganelli dallo studio che ha voluto dare dei consigli ad Alex. “Mi permetto di dare un consiglio ad Alex. Da quando è iniziato questo meccanismo con Delia si è incrinata la tua immagine fuori, ti dico che non è solo Soleil. Ti posso dare un consiglio da spettatrice. Secondo me dovresti tornare a fare da solo il tuo percorso con Soleil, siete fortissimi. Rischi che tra due settimane esci tu ed entra Delia”.