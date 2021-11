Gemelli di Guidonia svelano a chi devono dire grazie per la vittoria a Tale e quale show e …

0 SHARES Condividi Tweet

Si è conclusa l’ultima edizione di Tale e Quale Show ovvero il programma condotto da Carlo Conti. A vincere questa ultima edizione sono stati i Gemelli di Guidonia che hanno letteralmente conquistato il grande pubblico ed anche l’affetto di milioni di telespettatori. Adesso i vincitori del programma stanno cavalcando l’onda del grande successo ottenuto grazie anche al programma di Carlo Conti ed hanno rilasciato un’importante intervista parlando anche del loro futuro professionale. Sembra che i Gemelli abbiano già nuovi progetti in mente. Ma di cosa si tratta?

Tale e quale show, trionfano i Gemelli di Guidonia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sono stati i Gemelli di Guidonia a trionfare in questa ultima edizione del programma tanto amato e seguito dal pubblico italiano e condotto da Carlo Conti. I tre Gemelli sono stati intervistati per il noto settimanale DiPiù Tv, e pare che abbiano raccontato come hanno vissuto questa grande esperienza e come hanno reagito di fronte al grande successo ottenuto in seguito alla loro vittoria. Poi però, sembra che abbiano deciso di porre maggiormente attenzione a dei temi molto importanti, quali la fede ed anche la loro sfera privata.

“Abbiamo vinto grazie a Papa Wojtyla”, la confessione dei fratelli

“A Tale e Quale Show abbiamo vinto grazie a “Papa Wojtyla, la nostra prima esibizione fu davanti a lui nel 2000. Ci ha portato molta fortuna e adesso sarebbe bellissimo cantare davanti a Papa Bergoglio“. Queste le dichiarazioni rilasciate dai vincitori del programma, che hanno quindi sottolineato il fatto di essere dei credenti e di avere una grande fede.

Il ringraziamento a Fiorello, i nuovi progetti professionali dei Gemelli

In realtà però, i Gemelli di Guidonia devono il loro grande successo a Fiorello, il noto showman siciliano che di fatto nel corso della sua rubrica Edicola FIore ha letteralmente lanciato i tre fratelli. Proprio riguardo il noto showman, nel corso dell’intervista i vincitori di Tale e quale avrebbero detto “Fiorello è stato il primo a chiamarci dopo la vittoria di Tale e quale show“. Riguardo il loro futuro professionale, Pacifico, Gino ed Eduardo hanno dato un’anticipazione dicendo di essere pronti a debuttare al teatro, con uno spettacolo tutto loro. Insomma, un successo che di certo non si arresterà facilmente, visto il grande talento che tutti e tre hanno dimostrato di avere.