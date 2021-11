Tale e quale show, Loretta Goggi si commuove e Cristiano Malgioglio la ghiaccia : “Non devi …”, cala il silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Tale e quale show. Nello specifico è andato in onda il Torneo di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. Nel corso della puntata si sono esibiti tanti artisti, come Francesca Alotta che ha ancora una volta vestito i panni di Mia Martini. Ed ancora Pierpaolo Pretelli ha interpretato i panni di Achille Lauro e Dennis Fantina quelli di Michele Zarrillo. E’ stata una puntata speciale ed i telespettatori pare abbiano tanto apprezzato, così come i presenti in studio. Ad un certo punto, Loretta Goggi pare che si sia tanto emozionata ed ha espresso delle bellissime parole.

Tale e quale show, puntata speciale con il Torneo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri sera è andato in onda il Torneo di Tale e quale show. Molti concorrenti dell’ultima edizione, che ricordiamo è stata vinta da I gemelli di Guidonia, si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia. Francesca Alotta ad esempio ha interpretato Mia Martina e pare che sia stata proprio esibizione a far commuovere Loretta Goggi che si è lasciata andare ad un pianto davvero inconsolabile.

Loretta Goggi in lacrime dopo l’esibizione di Francesca Alotta

“Sono in lacrime…che dire…”, avrebbe detto Loretta visibilmente commossa. Questa reazione della Goggi ha lasciato tutti i presenti senza parole, a cominciare da Cristiano Malgioglio a finire a Giorgio Panariello. Quest’ultimo, dopo essersi accorto delle lacrime di Loretta rivolgendosi a lei avrebbe detto “Che succede?”. Poi avrebbe aggiunto: “Devi sorridere in questo periodo devi essere allegra” poi tuttavia ha addolcito le sue dichiarazioni dicendo: “Non devi piangere cara.”

Cristiano Malgioglio, le gaffe del giudice che tanto divertono il pubblico

Ad ogni modo, nel corso della puntata c’è stato anche tanto spazio per le risate. Protagonista di un siparietto molto divertente è stato proprio lui, Cristiano Malgioglio il quale avrebbe fatto anche qualche gaffe. Siamo abituati di certo a Cristiano Malgioglio ed alle sue scenette simpatiche. Anche ieri sera è stato protagonista di una gaffe, sbagliando innanzitutto il titolo di un brano. Poi nel citare Bruno Lauzi l’avrebbe chiamato Giorgio, facendo sorridere tutti i presenti, in primis il conduttore Carlo Conti. Insomma, questo percorso di Tale e quale sembra si sia concluso con il botto con la puntata di ieri.