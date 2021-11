Ballando, Morgan chiede a Selvaggia Lucarelli di ballare un valzer con lui e Guillermo Mariotto dice che …

0 SHARES Condividi Tweet

Molta attesa per la puntata di stasera di Ballando con le stelle perché, dopo la lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli avvenuta in puntata due sabati fa, il pubblico da casa e quello in teatro spera di rivedere, quanto prima, una riappacificazione tra i due che in passato sono anche stati fidanzati.

Morgan invita Selvaggia Lucarelli a ballare con lui un valzer nella puntata di stasera

Ieri è andata in onda, come ogni pomeriggio, La vita in diretta e Alberto Matano ha raccontato che Morgan ha fatto un video sui social, sul suo profilo Instagram ufficiale, nel quale ha invitato Selvaggia Lucarelli a ballare stasera, sabato 27 novembre, nella puntata di Ballando con le stelle un valzer con lui dicendole: “Sarebbe bello se tu danzassi con me”.

Alberto Matano, che all’interno del suo programma dedica sempre un segmento della trasmissione a Ballando con le stelle dove anche lui partecipa in veste di commentatore fuori campo, ha chiesto ai suoi ospiti cosa ne pensassero di tale proposta.

Tra i vari ospiti c’era anche il giudice Guillermo Mariotto che ha dato il suo parere su ciò che accadrà stasera. Vediamo cosa ha detto.

Guillermo Mariotto: “Selvaggia non accetterà la sfida di Morgan”

Interpellato sull’argomento da Alberto Matano, Guillermo Mariotto ha risposto così: “Selvaggia non accetterà la sfida di Morgan”.

E poi ha aggiunto: “O si girerà dall’altra parte oppure accetta la sfida ma la vedo difficile, ti pare che Selvaggia si mette li ad essere giudicata da tutti?”.

Giovedì 25 novembre, Selvaggia Lucarelli è andata ospite a sorpresa da Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” dove lavora come chef anche il suo compagno Lorenzo Biagiarelli che non si aspettava proprio di vedere la sua fidanzata in trasmissione tanto che la Clerici lo ha dovuto spronare dicendogli: “Non viene qui a salutarla?” e la Lucarelli, scherzando, ha detto: «Volevo capire se tutti i giorni vieni veramente qui» e poi ha aggiunto: «Marchiamo il territorio…». Antonella Clerici ha poi detto di Lorenzo: «Lui è davvero molto carino, posso dire una cosa… Lui ti chiama sempre, ogni mattina quando lo vedo al telefono e sento ‘amore’ so che parla con te. Siete una bellissima coppia. Io vigilo, controllo, ma non ce n’è bisogno».

E poi la Clerici ha anche detto: «Ho voluto Selvaggia qui per il suo libro, ‘Crepacuore’. Io l’ho letto, è la storia di una dipendenza affettiva, tutte le donne ne hanno avuta almeno una nella loro vita, per questo vi consiglio di leggerlo».