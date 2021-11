Gianni Sperti una furia sui social: “Mi criticate ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti, opinionista da tantissimi anni nel programma di Maria De Filippi, Uomini e donne che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su canale 5, è seduto accanto all’altra storica opinionista del programma, Tina Cipollari.

Gianni Sperti è sempre molto vero, schietto e diretto e quello che dice lo pensa veramente anche, a volte, a costo di attirare su di sé critiche. Qualche giorno fa, però, ha perso la pazienza e ha inveito contro i protagonisti del programma, corteggiatori e dame. Vediamo cosa è accaduto.

Gianni Sperti una furia sui social, scrive un post al veleno

Gianni Sperti in trasmissione da Maria De Filippi dice sempre cosa pensa di ciò che accade senza temere le conseguenze che possono essere antipatie o rispostacce a suoi commenti sempre molto diretti. Però, qualche giorno fa, sui social e, in particolare su Instagram, ha scritto così: “Criticano me, mi definiscono offensivo ma sono i primi ad offendere” e poi ha aggiunto: “Predicano belle e razzolano male” .

E, infine: “Vi classificate da soli”.

Quando poi qualche utente ha commentato il suo post dandogli ragione, lui ha risposto così: “Le offese e gli insulti che alcuni mi scrivono si classificano da soli“.

Qualche giorno prima aveva scritto così: “Nessuno può tapparmi la bocca tranne me stesso. Vedo tutto ma a volte faccio finta di non vedere per non mettere in imbarazzo. Sento tutto, anzi no, ascolto tutti con interesse perché ognuno di noi ha qualcosa da dire e merita di essere ascoltato”, e in tanti hanno pensato che si riferisse a chi lo critica perché ultimamente ha preso di mira Isabella dopo che all’inizio la elogiava tanto per la sua eleganza.

Gianni Sperti è sempre molto attivo sui social

Qualche giorno fa, Gianni Sperti ha postato dei suoi scatti che lo riprendono immerso nella natura e li ha accompagnati dalla seguente didascalia: “La vita è fatta di treni. Treni che si fermano accanto a noi ma non sappiamo se salire o meno, treni che sfrecciano veloci ma non abbiamo il coraggio di fermare.”

E poi ha aggiunto: “Treni che ci chiudono le porte in faccia e se ne vanno senza di noi lasciandoci dentro il sapore amaro di come sarebbe stato salirci e treni sui quali saliamo, nostro malgrado, per paura che la vita ci lasci a piedi. G.F.”

A questo post ha risposto Sandra Milo: “Bisogna metter da parte ogni esitazione e salirci al volo con coraggio, vada come vada. Può uscirne fuori un deludente nulla di fatto o può esser il principio di nuove opportunità ma, in ogni caso, non si resterà col dubbio di sapere cosa sarebbe stato se si avesse avuto il coraggio di osare”.