The Voice Senior, Al Bano diretto su Orietta Berti: “Lei non ha …”

Ieri, venerdì 26 novembre, terminato Tale e quale show, è iniziato The voice senior, il fortunatissimo programma condotto da Antonella Clerici che l’anno scorso ha entusiasmato tanto. Quest’anno la giuria è cambiata solo per un componente, infatti, al posto della coppia Albano e della figlia Jasmine, è subentrata Orietta Berti. All’inizio, pare che sia Albano che Jasmine ci siano rimasti male, soprattutto perchè non si spiegavano il motivo della loro mancata riconferma e anche Orietta Berti, quando ha capito che prendeva il loro posto è rimasta male perchè credeva che si sarebbe aggiunta alla giuria dell’anno precedente ma non che avrebbe tolto il posto a qualcuno. Ma poi, evidentemente, tutti si sono chiariti e ieri Orietta Berti ha entusiasmato il pubblico.

Albano chiarisce: “Orietta Berti non mi ha rubato il posto”

Albano, se sulle prime, alla notizia della non riconferma aveva dichiarato: “Non capisco ma accetto la decisone”, poi, qualche giorno faha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in occasione della quale ha svelato cosa pensa della sua sostituzione a The Voice con Orietta Berti. Albano ha detto: “Orietta non ha rubato il posto a nessuno … Il successo che ha, oltre che essere strepitoso, è più che meritato…”

Poi Albano ha raccontato degli inizi suoi e di Orietta Berti e ha detto: “Abbiamo iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nello stesso periodo…Quando l’ho conosciuta ho capito subito che aveva un’anima buona…”

E poi della sua esperienza a Ballando con le stelle ha detto: “Sono pronto a tornare” dopo essersi autoeliminato per consentire alla sua insegnante di ballo di riprendersi al meglio dopo un infortunio.

Antonella Clerici ha spiegato perchè Albano e Jasmine sono stati sostituiti con Orietta Berti

Qualche tempo fa Antonella Clerici ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni nella quale ha spiegato come mai Albano e la figlia Jasmine sono stati sostituiti con Orietta Berti e ha detto: “Si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Albano senza Jasmine non era carino”.

E poi di Orietta Berti ha detto “è il suo anno“.

Il resto della giuria è stato, invece, integralmente confermato e cioè: Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Quest’anno The voice durerà di più, infatti, ci saranno tre puntate, poi la pausa natalizia e poi, a

Gennaio, ci saranno altre tre puntate: il 7, il 14 e il 21 quest’ultima, la data della finale.