Grande fratello vip 6, Alex Belli massacrato dai social, nasce anche un hashtag …

Il Grande fratello vip è ormai entrato nel vivo del gioco, dopo diversi mesi dall’inizio. Alcuni concorrenti sono già usciti, altri continueranno ad abbandonare la casa, ma è anche tempo di nuovi ingressi. Uno dei protagonisti principali però di questa edizione, è stato sicuramente lui, Alex Belli. Adesso però le cose sono cambiate. Il motivo?

Grande fratello vip, Alex Belli protagonista ma adesso le cose sono cambiate

Il noto attore sembra proprio che abbia vissuto all’interno della casa una delle esperienze più belle della sua vita. I telespettatori si sono tanto appassionati alle dinamiche da lui messe in atto. Sappiamo bene che in queste settimane, ha intrecciato un’amicizia piuttosto particolare con Soleil Sorge. La loro “relazione”, sembra aver fatto tanto parlare e gli spettatori hanno seguito con costanza l’andamento di questo rapporto speciale. E’ inevitabile che in base ai loro comportamenti, alcuni si sono schierati dalla parte di un concorrente piuttosto che di un altro. Sui vari social network si sono anche formati dei veri e propri schieramenti. Sembra che però nelle scorse ore, sui social sia accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Ma di cosa si tratta? Gran parte del pubblico di Canale 5, ovvero del Grande fratello sembra abbia deciso di schierarsi contro l’attore. Ma per quale motivo?

La storia con Soleil non convince il pubblico

Alex Belli è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del Gf vip. Diciamocela tutta, Alex è stato uno dei personaggi che ha creato maggiormente delle dinamiche all’interno della casa, soprattutto per via del suo rapporto speciale con Soleil Sorge. Ma è stato proprio questo che non è piaciuto a gran parte del popolo social. Su Twitter nelle scorse ore è apparso un hashtag piuttosto significativo ovvero #fuorialexbelli. Alcuni fan sembra abbiano voluto spiegare il motivo per cui è nato questo hashtag. Ebbene, sembra che a non piacere sia stata proprio questa pseudo storia con Soleil Sorge. I due si sarebbero tanto legati in queste settimane, nonostante abbiano cercato di nascondere i propri sentimenti. Alex tra l’altro fuori dalla casa ha un moglie che è anche entrata in casa diverse volte per fargli capire che questo suo comportamento non va per niente bene.

Su Twitter spunta l’hashtag per far fuori Alex dalla casa

Alla fine Alex e Soleil sembra che nei giorni scorsi abbiano ammesso i loro sentimenti e soprattutto l’attore avrebbe parlato di amore. Molti telespettatori, se prima pare avessero dei dubbi, adesso sembrano essere certi del fatto che Alex stia recitando un vero e proprio copione. In molti pensano che sia anche messo d’accordo con la moglie e che abbiano messo in mezzo proprio Soleil. Insomma, il pubblico sembra essere stanco di questo teatrino. Qualora Alex dovesse andare al televoto, c’è una grande probabilità che venga eliminato.