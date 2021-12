Gigi D’Alessio scrive un messaggio per il figlio LDA e il web si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio lo conosciamo tutti per essere un noto artista napoletano, un cantante che ha ottenuto un successo davvero strepitoso nel nostro paese e non solo. Da molti anni ormai è presente nella scena musicale italiana ed ha collezionato successi, ottenuto premi e riconoscimenti. Anche la sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip.

Gigi D’Alessio, un periodo d’oro per il cantante

Sappiamo bene che è stato per molti anni fidanzato con Anna Tatangelo e che adesso invece sta con una giovane donna di nome Denise dalla quale aspetta anche un bambino, il quinto figlio. In questi giorni è invece impegnato con la seconda edizione di The voice senior, il programma di Antonella Clerici, dove è in veste di giudice insieme a Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino. Inoltre, sembra aver anche annunciato, attraverso il suo profilo social il suo nuovo tour che dovrebbe finalmente ripartire nei prossimi mesi. “Noi due tour- A gentile richiesta“, questo inizierà nei mesi di ottobre e di novembre 2022.

Le parole d’amore per la sua compagna dalla quale aspetta un figlio

Insomma, proprio un bel momento per Gigi, sia da un punto di vista privato che professionale. Nel corso di un’intervista, il cantante sembra aver proprio parlato della sua compagna, Denise che lui ha definito una ragazza molto dolce e nel contempo anche molto riservata. Il cantautore però in questo momento si è detto anche piuttosto felice ed appagato, ma soprattutto orgoglioso del figlio Luca. Quest’ultimo, è un concorrente ufficiale della scuola di Amici 21 dove si fa chiamare LDA e dove sta ottenendo davvero un grandissimo successo.

Gigi orgoglioso del figlio LDA, allievo della scuola di Amici

Luca all’interno della scuola è un concorrente di Rudy Zerbi e pare che abbia già subito però diversi attacchi da quando è diventato un allievo di Amici. Ad ogni modo, Luca sta ottenendo un successo davvero strepitoso, ed il suo brano intitolato Quello che fa male, sembra sia già stato premiato Disco D’Oro, avendo venduto ben oltre 35 mila copie. Dopo la diffusione di questa notizia, sono stati tanti i commenti arrivati da amici e parenti, tra questi anche Anna Tatangelo. A non passare inosservati però, sono stati i complimenti di papà GIgi. “Orgoglioso di essere tuo padre“, avrebbe scritto Gigi. Luca sta facendo un ottimo percorso ed in tanti sembra lo diano già vincitore di questa edizione di Amici.