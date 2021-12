Platinette diretta su Silvia Toffanin “Nel suo programma le lacrime …”

0 SHARES Condividi Tweet

Questa stagione televisiva di Mediaset è stata piuttosto ricca di novità. I vertici dell’azienda sembra che la scorsa estate abbiano deciso di apportare una vera e propria rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda il weekend televisivo di Canale 5. Ebbene, in questi anni sembra che gli ascolti della domenica pomeriggio non siano stati soddisfacenti per i vertici Mediaset tanto che la scorsa estate hanno deciso di fare qualcosa di nuovo ed innovativo.

Stagione 2021-2022 Mediaset, i vertici apportano una vera rivoluzione

Così è stata presa la decisione di spostare Amici Di Maria De Filippi dal sabato alla domenica pomeriggio e raddoppiare Verissimo. Da quest’anno, quindi, il programma condotto da Silvia Toffanin va in onda quindi il sabato e la domenica pomeriggio. A parlare proprio di questa vera rivoluzione in casa Mediaset in questi giorni è stato Platinette nella rubrica intitolata I protagonisti della TV visti da Platinette che va sul settimanale dipiù TV.

L’opinione di Platinette sulle novità in casa Mediaset e su Verissimo

Platinette che è solito commentare con tanta schiettezza e sincerità ciò che gli viene chiesto, in questi giorni ha parlato della rivoluzione che Mediaset ha messo in atto per quanto riguarda la programmazione soprattutto del fine settimana su Canale 5. Nello specifico, ecco quanto dichiarato da Platinette. “Dà più spazio alle pausa, alla riflessione e a qualche lacrimuccia che aderisce al clima dell’intervista”. Queste le parole di utilizzate dal Mauro Coretti che interpreta proprio il personaggio di Platinette. Quest’ultimo ha voluto sicuramente parlare di Verissimo uno dei programmi più amati dai telespettatori di Canale 5 e più famosi della televisione italiana. Silvia Toffanin all’interno dello studio di Verissimo in questi anni ha intervistato davvero tantissimi protagonisti del mondo del cinema, della musica, dello sport e dello spettacolo.

Le parole su Silvia Toffanin

Proprio in questo weekend sabato 11 e domenica 12 dicembre, gli ospiti sono stati tanti a partire da Gerry Scotti a finire a finire a Patrizia Pellegrino, Elettra Lamborghini e Roby Facchinetti. “Verissimo “imprime il proprio marchio nel weekend di Canale5″. Queste ancora le parole dichiarate da Platinette, il quale è stato anche piuttosto chiaro sulla conduttrice Silvia Toffanin dicendo di lei che è sicuramente riuscita a trovare la chiave giusta in questi anni per farsi amare dai telespettatori. Insomma, una scelta giusta e condivisa quella dell’azienda.