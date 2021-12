Milly Carlucci rompe il silenzio su Simone Di Pasquale e senza mezzi termini dice: “Simone ha un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato scorso durante la puntata di Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale ha dato un annuncio molto importante: questo per lui sarà l’ultimo anno da ballerino a Ballando con le stelle. Questo annuncio è stato dato con tanta commozione e anche dispiacere perchè Di Pasquale è un ballerino storico di Ballando e il percorso che ha fatto all’interno del programma è stato bellissimo sia umanamente che professionalmente per lui e per tutte le “stelle” che ha accompagnato. Anche i giurati e tutto il pubblico si sono molto dispiaciuti e non c’è stato nessuno che non abbia speso parole bellissime per lui.

In puntata, però, Milly Carlucci è rimasta zitta e non ha commentato in alcun modo questa decisione che lei conosceva già molto bene. Invece, qualche giorno dopo ha spiegato il suo punto di vista. Vediamo cosa ha detto.

Milly Carlucci parla dell’abbandono di Simone Di Pasquale

Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervistaIl Fatto Quotidiano in occasione della quale ha parlato anche di Simone Di Pasquale: “Simone Di Pasquale ha un valore artistico importante nel ballo e fuori dal ballo. Ha imparato a fare televisione ed è in sintonia con la rete. Rai 1 ha un certo modo di porsi nei confronti della famiglia, dai bambini ai nonni. Ci vuole un certo modo di essere, corretto, pulito, non noioso, simpatico e spiritoso. Simone potrà fare molto in futuro e in tanti ruoli”.

I progetti futuri di Simone Di Pasquale secondo Milly Carlucci

Milly Carlucci, parlando dei progetti futuri di Simone Di Pasquale, ha detto: “Intanto io spero che lui voglia continuare la strada insieme a noi. Per esempio, l’11 di febbraio saremo in onda con Il cantante mascherato in cui lui è un capo detective e anche coreografo quest’anno. Non c’è un’esclusione atomica quando uno finisce di fare un certo tipo di ruolo”.

E poi ha anche svelato qualcosa della prossima e ultima puntata di Ballando con le stelle che premierà la coppia vincitrice: “Avremo due momenti importanti, uno con Alberto Angela che non ho potuto trascinare a ballare perchè proprio si rifiuta, e poi un momento di grande ballo con tutto il cast del Casanova di Red Canzian. Quindi ci saranno due ospiti importanti e chissà che non ce ne siano altri ancora!”.

Insomma, Milly Carlucci è un vulcano che non smette mai di sfornare idee tutte vincenti.