Alessandra Celentano commenta senza mezzi termini la sua imitazione a Drag Race Italia

Alessandra Celentano è una delle insegnanti della scuola di Amici più discusse ma allo stesso tempo anche tra le più apprezzate. Proprio nelle scorse ore la maestra ha condiviso un post su Twitter per commentare la sua imitazione all’interno di un programma di cui nelle ultime settimane si sta tanto parlando ovvero Drag Race Italia. La Celentano è quindi tornata su Twitter dopo mesi di assenza, ma quali sono state le sue parole?

Alessandra Celentano commenta su Twitter la sua imitazione a Drag Race Italia

Era il mese di agosto quando per l’ultima volta Alessandra Celentano aveva fatto ingresso su Twitter per invitare Maria De Filippi ad accogliere all’interno della grande famiglia di Amici il maestro Raimondo Todaro. Ed ecco che dopo alcuni mesi di assenza la maestra è tornata sul famoso social network per un motivo ben specifico. Di preciso la Celentano non ha perso l’occasione per commentare la sua imitazione avvenuta all’interno del programma Drag Race Italia.

Farida Kant imita la maestra Celentano

Protagonista di questa imitazione è stata Farida Kant nel corso dello Snatch Game. In realtà i più fedeli e appassionati telespettatori si ricorderanno che proprio Farida Kant è stata una delle protagoniste di Amici nel 2010, anno in cui parteciparono al talent show di Canale 5 anche Stefano De Martino ed Emma Marrone. Nello specifico alla domanda del conduttore Tommaso Zorzi che ha chiesto all’imitatrice della Celentano qual è l’aspetto del suo carattere che più la contraddistingue ecco che Farida Kant nei panni della famosa maestra di danza ha risposto “La verità. Perché non parlo io, parlano i fatti: parla la danza”.

Farida Kant chiede scusa alla maestra che non perde l’occasione per rispondere

In seguito all’imitazione proprio Farida Kant, il cui nome reale è Riccardo Occhilupo, ha condiviso un Tweet nel quale ha chiesto scusa alla maestra. “Maestra mi perdoni”, queste esattamente le parole scritte nel tweet e alle quali la maestra di Amici ha risposto “Favolosa ! Ti perdono !”. Diversi anni fa il ballerino aveva rilasciato un’intervista nel corso della quale aveva parlato della sua esperienza all’interno di Amici affermando che era stata molto bella nonostante poi sia finita presto. Alla domanda del giornalista che gli aveva chiesto chi avrebbe invitato a cena fra gli ex professori il ballerino aveva risposto proprio Alessandra Celentano a proposito della quale aveva dichiarato “è molto severa ma è giusta perché la danza è questo, è rigidità”.