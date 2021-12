La vita in diretta, Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith a: “Sei stata sgarbata” e la Smith: “Lei mi asfalta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fino a qualche ora fa i rapporti tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith erano tesissimi a causa di uno scontro avvenuto due puntate fa a Ballando con le stelle ma ora la situazione è cambiata, per fortuna, in meglio.

Vediamo il motivo della discussione.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith litigano a Ballando con le stelle

Carolyn Smith, dopo l’esibizione di Andrea Iannone, due puntate fa, a Ballando con le stelle, aveva definito la sua performance “geniale” ma quando era arrivato il turno del giudizio di Selvaggia Lucarelli, questa aveva demolito il commento della Smith dicendo che a quel punto sarebbe stato il caso di rivedere il concetto di “geniale”.

La Smith si era molto offesa e aveva controbattuto dicendo che la Lucarelli non poteva permettersi di mettere in discussione il suo giudizio visto che lei ha alle spalle 56 anni di carriera come ballerina. La Lucarelli le aveva risposto che lei ha la sua idea e che stare a Ballando con le stelle in giura da sei anni ha, comunque, un peso.

Da quel momento i rapporti tra le due si erano molto raffreddati e, anche se fino ad allora erano andate molto d’accordo, la situazione era cambiata con la Lucarelli che in qualche modo aveva provato a smorzare la tensione e la Smith che continuava a mostrarsi molto offesa.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith: pace fatta

Ieri Alberto Matano a La vita in diretta ha ospitato sia Carolyn Smith che Selvaggia Lucarelli che si sono dette cosa pensavano reciprocamente di ciò che era avvenuto. La Lucarelli ha detto alla Smith: “Mi hai trattata da sgarbata, cosa che tu non sei” ma Carolyn Smith le ha risposto che per lei la lite era già terminata da un bel po’.

Poi Carolyn Smith ha detto a Selvaggia Lucarelli: “Mi asfalta perchè non parlo bene l’italiano … Vorrei precisare una cosa però: tutti sanno che io non parlo perfettamente l’italiano e lei mi asfalta ogni volta… ma io asfalto chiunque nel ballo!” e Selvaggia Lucarelli ha controbattuto: “Non ho capito il senso di questa replica. Quello che hai detto non è vero”.

Poi Milly Carlucci, che era in collegamento, ha detto: “Quando riguarderemo in prospettiva questa edizione ci renderemo conto che è stata umanamente meravigliosa”.

E poi ha aggiunto: “Al di là di come andranno le cose domani sera, ogni concorrente di Ballando con le stelle ha fatto un percorso veramente bello … Ognuno dei finalisti di Ballando penso si possa sentire vincitore sul campo sia come persona che come personaggio”.