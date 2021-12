Ballando con le stelle, Milly Carlucci prima piange e poi perde la pazienza e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

La serata di ieri sera è stata particolarmente emozionante per tutti i telespettatori di Raiuno che erano sintonizzati con il programma di Milly Carlucci. Ebbene sì, nella serata di ieri sabato 18 dicembre 2021 è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione di Ballando con le stelle. Sono stati tanti i momenti di grande commozione, soprattutto sul finire della puntata. Uno di questi momenti è stato quello in cui Simone Di Pasquale ha annunciato il ritiro dal programma e lo ha fatto e salutando tutti tra le lacrime. Poi stata anche la volta di un’altra insegnante di ballo ovvero Sara di Vaira, la quale anche lei ha confermato di voler ritirarsi dalle scene. È stato proprio nel momento in cui l’insegnante di ballo ha annunciato la notizia che Milly Carlucci sarebbe scoppiata a piangere dando alla regia l’ordine di andare in pubblicità. Ma cos’è accaduto?

Ballando con le stelle, grande commozione per l’ultima puntata di questa stagione

Ebbene sì, la serata di ieri sera è stata particolarmente intensa per i telespettatori di Ballando con le stelle. Si è assistito al ritiro dalle scene di due insegnanti di ballo ovvero Simone Di Pasquale e Sara di Vaira. Entrambi hanno deciso di ritirarsi dalle scene ed hanno annunciato la loro decisione in diretta televisiva emozionando tutti i presenti.

Milly Carlucci in lacrime per la decisione di Sara Di Vaira di lasciare il programma

Nello specifico la conduttrice Milly Carlucci non ha potuto non emozionarsi nel momento in cui Sara di Vaira ha dato l’annuncio del suo ritiro. Si tratta infatti di una delle maestre storiche di questo programma e dopo essere andato in onda un video riguardo il suo best of all’interno di Ballando con le stelle, la conduttrice l’ha abbracciata forte e non ha potuto trattenere le lacrime. Grandi complimenti e anche tanta commozione da parte del pubblico e della giuria tutti in lacrime per lei. Poi la Carlucci, ha invitato la regia, più volte a mandare la pubblicità che non partiva e la telecamere indugiava sulle sue lacrime e poi seccata ha detto: “insomma, pubblicità”.

La commozione della conduttrice, le sue belle parole per l’insegnante di ballo

Sembra che però la persona che abbia maggiormente avuto dispiacere nel salutare L’insegnante sia stata proprio lei Milly Carlucci la quale non ha nascosto la commozione ed anche la tristezza. “Non è facile salutare una donna così straordinaria, sei un pezzo del mio cuore, per sincerità e bravura. So che hai deciso si finire quest’esperienza, un atleta sa qual è il momento di ritirarsi, ma non è finita perché in altra veste sarai al Cantante Mascherato”. Queste Infatti le parole della conduttrice che sicuramente le ha già dato modo di poter tornare a lavorare insieme a lei nell’altro programma da lei condotto.