Verissimo, Alex Belli si rifiuta di vedere un video dell’ex fidanzata Mila Suarez e lei reagisce dicendo …

Nella giornata di domenica 19 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. In studio ospiti Alex Belli e la moglie Delia Duran. Dopo l’esclusione dell’attore dal reality di Canale 5, Alex è stato ospite nel salotto di Silvia e pare abbia confermato il fatto di essere tornato insieme alla moglie. Delia sembra abbia infatti perdonato il marito. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista ad un certo punto la redazione sembra aver avvisato che la sua ex fidanzata Mila Suarez aveva mandato un videomessaggio. Pare che la redazione avesse contatto anche Katarina l’ex moglie ma quest’ultima si sarebbe rifiutata. Ma cosa ha dichiarato la sua ex fidanzata?

Alex Belli a Verissimo, il videomessaggio dell’ex fidanzata Mila Suarez

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Alex Belli sia stato ospite nello studio di Silvia Toffanin insieme alla moglie. Ad un certo punto, Silvia avrebbe annunciato la messa in onda di un videomessaggio da parte della sua ex fidanzata e Alex è apparso sin da subito contrariato. “Se volessi non sentirlo? Mi dà fastidio, posso non vederlo? Ve lo chiedo cortesemente “. Queste le parole di Alex. La produzione sembra che abbia acconsentito non mandando il videomessaggio in onda. Ad ogni modo, questo video è stato pubblicato poi subito dopo sul profilo Instagram ufficiale, dove però adesso non c’è più perchè sarebbe stato rimosso da qualcuno. Novella 2000 però avrebbe fatto in tempo a recuperare il video.

Le parole molto forti di Mila Suarez per Alex

Parole molto dure quelle di Mila Suarez nei confronti di Alex. “Ciao Alex. Ho seguito un po’ il Grande Fratello e posso solo dirti che sei peggiorato veramente. Lo che mi odi perché una donna che vale non può stare vicino a te. Mi ricordo quando venivi a chiedere scusa per tornare a casa. Ma ho capito che persona sei. Sei una persona che è meglio perdere che averti vicino. Alla fine questo film l’avevo già visto. Questa storia poi, fai sempre lo stesso schema. Sei bravo a far innamorare le donne e questo posso dirlo”. Queste le parole molto forti di Mila, che sembra aver voluto sbugiardare Alex.



“Alla fine hai trovato una donna al tuo stesso livello. Siete uguali. Per me rimani sempre un uomo traditore seriale, senza valori, senza personalità, senza niente. Hai usato Soleil per i tuoi sporchi comodi perché sapevi che lei era forte in televisione. Tu Alex sei sempre stato una prima donna. Tu non ami nessuna donna se non te stesso, dove c’è dell’interesse. Io ho vissuto con te due anni. Scappavi di casa e tornavi dopo 24 ore. Non sai neanche cosa vuol dire avere sentimenti, perché sei sempre stato un uomo egoista che pensa solo a se stesso. E basta”. Queste ancora le parole di Mila.

Lo sfogo della showgirl sui social

Quest’ultima però, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che il suo videomessaggio non è stato mandato in onda per volere di Alex, pare si sia sfogata su Instagram. “Ma quanto ho potere su questa cosa? Quanto ha paura di me da quanto so? Oggi come oggi mi vergognerei di dire in giro di essere stata con lui. Ora ha trovato una persona del suo stesso livello. Vorrei ricordargli quando lui era dentro la casa cosa lei faceva fuori. Detto questo, buona serata a tutti”. Queste ancora le parole di Mila.