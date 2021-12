Domenica In, Pierpaolo Pretelli dice una frase che lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli da diverse settimane fa parte del cast di Domenica In. E’ stata proprio Mara Venier a voler l’ex gieffino ed ex velino del cast del suo programma, ma sembra che non tutti abbiano condiviso questa scelta. Ebbene, sembra proprio che dopo ogni puntata di Domenica in, Pierpaolo finisca al centro di diverse polemiche e critiche sui social network. Se da una parte in molti sono soliti riservargli delle parole molto carine e dei complimenti, tanti altri non perdono occasione per insultarlo e criticarlo. Questo è proprio quello che è accaduto dopo l’ultima puntata di Domenica In andata in onda la scorsa domenica.

Pierpaolo Pretelli, piovono critiche su di lui sui social network

Pierpaolo Pretelli è molto amato, soprattutto dal mondo femminile ma da quando fa parte del cast di Domenica in, sembra che sia stato in diverse occasioni criticato. Proprio su Twitter, dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Domenica in, di lui se ne è parlato sui social. Su Twitter nello specifico sono apparsi messaggi come “Bravissimo, talentuosissimo”.

Critiche e polemiche sui social, molti non vedono il talento dell’ex gieffino

Dall’altra parte però, sembra che in tanti abbiano colto l’occasione per criticarlo. Sono in tanti a sottolineare il fatto che al momento, all’interno del programma di Mara Venier, Pierpaolo non abbia fatto vedere il suo talento. In molti pare abbiano aggiunto di non capire il motivo per cui Pierpaolo sia stato chiamato a far parte del programma di Mara. Quest’ultima ha cercato di coinvolgerlo come conduttore di una rubrica giocosa ma sembra che non sia andata bene. Nel corso dell’ultima puntata, Mara avrebbe cercato invece di coinvolgerlo nella parte iniziare del programma quando si è parlato di Ballando con le stelle.

Una frase misteriosa di Pierpaolo non passa inosservata, è mistero

Pierpaolo è apparso al fianco di Mara come co-conduttore. Anche in questo caso l’esperimento non sembra sia andato bene, perchè Petrelli non avrebbe mai parlato. Ad ogni modo, sembra che una frase di Pierpaolo non sia passata inosservata. Pare che Mara abbia cercato di stuzzicarlo sulla vita mondana dell’ex gieffino chiedendo se faccia ancora delle mega serate. A quel punto Pierpaolo avrebbe detto che quei tempi sono già finiti perchè “ha moglie e figli“. In molti non hanno ben capito questa frase. Sappiamo si che ha un figlio di nome Leonardo, ma chi sarebbe la moglie? Sicuramente sarà stato un modo di dire di Pierpaolo ma ad ogni modo sui social non si è parlato d’altro che di questa frase.