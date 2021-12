Luca Onestini, la mamma di Soleil lo umilia: “E’ stato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Onestini lo conosciamo tutti per essere un noto ex tronista di Uomini e Donne ed anche un noto personaggio pubblico. È stato anche un concorrente ufficiale del Grande Fratello vip di qualche edizione passata ed è stato anche sotto i riflettori per via della sua vita privata e sentimentale. Un po’ di mesi fa ha fatto particolarmente scalpore il fatto che si fosse lasciato con la bellissima Ivana Mrazova con la quale è stato fidanzato per diversi anni. I due si erano conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e la loro relazione è stata davvero molto importante. Subito dopo poi Luca è partito per la Spagna, dove ha preso parte ad un reality show che tra l’altro ha anche vinto e dove pare abbia trovato l’amore. Di lui però se ne è parlato in questi giorni per via della sua storia d’amore con Soleil Sorge.

Luca Onestini, il suo percorso a Uomini e Donne e la storia con Soleil Sorge

Ricordiamo che Luca Onestini è stato anche il fidanzato di Soleil Sorge ovvero l’attuale concorrente del Grande Fratello vip. Lei lo ha corteggiato all’interno degli Studi di Uomini e Donne, ma poi la loro relazione pare sia finita in diretta Tv, quando Luca era recluso all’interno della casa del Grande Fratello. Da quel momento ne ha fatta di strada e Luca è diventato un personaggio tra i più seguiti sui social network. Adesso pare che sia arrivata una vera e propria stoccata al veleno.

Stoccata al veleno per Luca

A distanza di tanti anni, infatti sembra che siano emersi nuovi dettagli relativi alla fine di questa storia d’amore. A parlare è stata in questi giorni proprio la mamma di Soleil sorge, ovvero Wendy Kay una donna che in questi anni ha dimostrato di avere un carattere piuttosto deciso e determinato un po’ proprio come quello della figlia. Le due hanno preso parte al reality Pechino Express nel 2020 e adesso che Soleil è reclusa nella casa più spiata d’Italia, nel corso di una intervista ha fatto delle rivelazioni piuttosto importanti.

Le parole della mamma di Soleil “E’ stato un premio da vincere”

A proposito di Luca Onestini, Wendy avrebbe detto “Era una sfida conquistarlo, perché lei è competitiva. Lui è stato il premio da vincere. E, infatti, è durata un mese“. Pare che c’è stata quindi una sorta di frecciata al veleno nei confronti dell’ex tronista. Leggendo le parole della mamma di Soleil tutto fa presupporre che effettivamente non ci sia mai stata una storia d’amore tra i due, ma che si sia trattato soltanto di un gioco.