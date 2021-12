GfV, Soleil Sorge nella bufera, un video mostra che la produzione la tutela e il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Continuiamo a parlare del Grande Fratello vip e nello specifico di una delle protagoniste principali di questa edizione numero 6 del reality di casa Mediaset. In queste mesi la nota Soleil Sorge è stata al centro dell’attenzione per via del suo carattere così tanto particolare, oltre che della natura del rapporto con Alex Belli. Si è fatta conoscere ed anche abbastanza in questi mesi e molti che già la conoscevano per via della sua partecipazione a Uomini e Donne e anche all’Isola dei famosi, si sono anche ricreduti su di lei. Per questa ragione è stata anche definita dal pubblico da casa la preferita in diverse circostanze. Qualcuno ha anche sostenuto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia una delle preferite dalla redazione del reality.

Grande fratello vip, Soleil Sorge raccomandata?

In molti pare che abbiano avanzato delle vere e proprie accuse nei confronti di Soleil e della stessa redazione. Pare che sui social network qualcuno abbia scritto e sottolineato il fatto che Soleil sia protetta in qualche modo dalla produzione perché per via di alcuni suoi comportamenti sarebbe dovuta essere squalificata. In una occasione pare che sia stata anche accusata di aver bestemmiato ed anche in questa circostanza la produzione ci sarebbe passata su. Per questo motivo in molti sostengono che Soleil sia la beniamina del programma. Cosa c’è di vero in questa storia? Soleil è davvero la preferita della produzione del Grande Fratello vip?

Sul web critiche e polemiche contro l’ex corteggiatrice e la produzione

Sul web proprio in queste ore sembra sia stato pubblicato un video che in qualche modo ha scatenato l’ira di alcuni telespettatori. “ Sole il rossetto tra i denti”. “Amore grazie, pazzesco, questo sì che è un Grande Fratello”. In questo video si sente più che altro una voce fuori campo che suggerisce a Soleil un qualcosa. “Sole il rossetto tra i denti”, avrebbe detto la voce fuori campo. “Amore grazie, pazzesco, questo sì che è un Grande Fratello”, questo ancora quanto aggiunto.

I messaggi del popolo del web

Di certo in molti hanno pensato che Soleil potesse essere raccomandata ma molto probabilmente si è trattato di un gesto carino della redazione nei confronti di una concorrente e che molto probabilmente lo stesso sarebbe accaduto nei confronti di un’altra donna del programma. Molti telespettatori però non sono d’accordo e sostengono che Soleil sia raccomandata. “Ma gli autori? Pensano ad avvisare la protetta del rossetto sui denti e non intervengono ora che si parlano delle nomination”. Questo quanto aggiunto “Dimmi che sei raccomandata senza dirmi che sei raccomandata. Inizia la regia del GF che dice a Soleil che ha il rossetto sui denti”.